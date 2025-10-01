Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης κι η Κοζάκου θα είναι και πάλι σχολιαστές!

Οσα αποκάλυψε η διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ

Η Μαρία Κοζάκου αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει την παρουσίαση του διαγωνισμού της Eurovision για το ελληνικό κοινό, έχοντας δίπλα της τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο έχει δημιουργήσει ένα σταθερό και αγαπημένο δίδυμο σχολιασμού.  

Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης κι η Κοζάκου θα είναι και πάλι σχολιαστές!

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, όπου η Μαρία Κοζάκου μίλησε για την πορεία της αλλά και για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Καπουτζίδη. 

Eurovision 2025: Οι δηλώσεις Καπουτζίδη & Κοζάκου πριν πετάξουν για Ελβετία

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυο τους θα αναλάβουν ξανά τον σχολιασμό της Eurovision 2026, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κοινό.

Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης κι η Κοζάκου θα είναι και πάλι σχολιαστές!

