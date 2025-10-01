Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης κι η Κοζάκου θα είναι και πάλι σχολιαστές!

Η Μαρία Κοζάκου αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει την παρουσίαση του διαγωνισμού της Eurovision για το ελληνικό κοινό, έχοντας δίπλα της τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο έχει δημιουργήσει ένα σταθερό και αγαπημένο δίδυμο σχολιασμού.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, όπου η Μαρία Κοζάκου μίλησε για την πορεία της αλλά και για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυο τους θα αναλάβουν ξανά τον σχολιασμό της Eurovision 2026, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κοινό.