Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών

Στιγμές αγωνίας έζησαν ασθενείς και εργαζόμενοι στην Ψυχιατρική Κλινική του Θριάσιο Νοσοκομείο, όταν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου κατέρρευσε τμήμα της οροφής μέσα σε θάλαμο νοσηλείας.
Σύμφωνα με το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η κατάρρευση σημειώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, με τα κομμάτια της οροφής να πέφτουν εντός του θαλάμου ασθενών. Από καθαρή τύχη δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, γεγονός που αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.
Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου καταγγέλλει ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς –όπως αναφέρει– το προηγούμενο διάστημα έχουν καταγραφεί πτώσεις τμημάτων οροφής σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς χώρους του ιδρύματος. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, υποστηρίζουν ότι δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση στα προβλήματα του κτιρίου.
Το νέο συμβάν επαναφέρει με ένταση τα ζητήματα ασφάλειας στις νοσοκομειακές υποδομές, με εργαζόμενους και ασθενείς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.