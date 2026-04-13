Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην Ψυχιατρική Κλινική

Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 13/4
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών στην Ψυχιατρική Κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου.
  • Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
  • Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλλει ότι έχουν σημειωθεί πτώσεις οροφής σε τουλάχιστον έξι χώρους του νοσοκομείου.
  • Παρά τις προειδοποιήσεις, δεν έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια του κτιρίου.
  • Εκφράζεται έντονη ανησυχία για την κατάσταση των νοσοκομειακών υποδομών.

Στιγμές αγωνίας έζησαν ασθενείς και εργαζόμενοι στην Ψυχιατρική Κλινική του Θριάσιο Νοσοκομείο, όταν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου κατέρρευσε τμήμα της οροφής μέσα σε θάλαμο νοσηλείας.

θριάσιο

Σύμφωνα με το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η κατάρρευση σημειώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, με τα κομμάτια της οροφής να πέφτουν εντός του θαλάμου ασθενών. Από καθαρή τύχη δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, γεγονός που αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου καταγγέλλει ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς –όπως αναφέρει– το προηγούμενο διάστημα έχουν καταγραφεί πτώσεις τμημάτων οροφής σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς χώρους του ιδρύματος. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, υποστηρίζουν ότι δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση στα προβλήματα του κτιρίου.

Το νέο συμβάν επαναφέρει με ένταση τα ζητήματα ασφάλειας στις νοσοκομειακές υποδομές, με εργαζόμενους και ασθενείς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.

