Αναστάσης Ροϊλός: Η τρυφερή αγκαλιά με τον «Βίκτωρα» στην παραλία

Οι βουτιές του Δημήτρη με τον Βίκτωρα

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Με μια άκρως καλοκαιρινή και συγκινητική φωτογραφία επέλεξε ο Αναστάσης Ροϊλός να τιμήσει τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα στιγμιότυπο από τη θάλασσα, όπου τον βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό Ιάσονα Τσιώνη, τον τηλεοπτικό του γιο Βίκτωρα από τη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Χαμογελαστοί και οι δύο, πόζαραν μέσα στο νερό, με τον Αναστάση Ροϊλό να συνοδεύει τη φωτογραφία με την ευχή: «Χρόνια πολλά μπαμπάδες!».

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Η τρυφερή φωτογραφία με τον τηλεοπτικό του γιο από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και η δημόσια ευχή

Η ιδιαίτερη χημεία που έχουν αναπτύξει οι δυο τους δεν περνά απαρατήρητη ούτε στη μικρή οθόνη. Άλλωστε, ο ίδιος ο ηθοποιός είχε μιλήσει με τα πιο όμορφα λόγια για τον νεαρό συμπρωταγωνιστή του σε παλαιότερη συνέντευξή του στη ραδιοφωνική εκπομπή «Να Παίζουν Τα Ραδιόφωνα» και τη Ντέπυ Γκολεμά.

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«Είμαι πάρα πολύ τυχερός στο πως έχει γίνει αυτό το “προξενιό”. Με τον Ιάσονα, που υποδύεται τον γιο μου, τον Βίκτωρα, από την πρώτη στιγμή είχαμε πάρα πολύ ωραία χημεία, είναι ένα υπέροχο παιδί. Από εκεί και πέρα, για εμένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ό,τι κι αν έρθει από το παιδί, δεν υπάρχει άβολη ερώτηση, είναι πολύ ωραίο να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, ο οποίος ρωτάει με ειλικρίνεια αυτά που τον ενδιαφέρουν. Το μόνο δύσκολο είναι ότι είμαστε σ’ ένα πλαίσιο γυρισμάτων, που ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Αναστάσης Ροϊλός είχε αναφερθεί και στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο ήρωες της σειράς, αποκαλύπτοντας πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του μικρού Βίκτωρα στη ζωή του Δημήτρη.

Η τρυφερή φωτογραφία με τον τηλεοπτικό του γιο από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και η δημόσια ευχή

«Ο Βίκτωρας είναι ένα παιδί, το οποίο ψάχνει την αγάπη, είναι πάρα πολύ έξυπνο και πέρα του ότι καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα, τελικά καταλήγει να διδάξει στον Δημήτρη (στον χαρακτήρα μου) την αγάπη, την πατρότητα και πολλά ακόμα. Υπάρχουν πολλές στιγμές που θα δούμε το παιδί να είναι πιο σοφό από τον μπαμπά», είχε πει ο ηθοποιός.

Η πρόσφατη ανάρτησή του έρχεται να επιβεβαιώσει πως η ξεχωριστή σύνδεση που βλέπουν οι τηλεθεατές στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» δεν περιορίζεται μόνο στα γυρίσματα, χαρίζοντας ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα της φετινής Γιορτής του Πατέρα.

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