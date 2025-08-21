Στιγμές ηρεμίας και στιλ για τη Μάρα Ζαχαρέα στην Πάρο

Με ένα λαμπερό χαμόγελο και φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Πάρο.
Ντυμένη με ένα δροσερό και κομψό σετ με λουλούδια και φλατ πέδιλα, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει λίγες στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψει στην Αθήνα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Η Μάρα επιλέγει κάθε χρόνο την Πάρο για την καλοκαιρινή της απόδραση και, όπως φαίνεται, παραμένει πιστή στο αγαπημένο της νησί.
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο σπίτι με κίτρινο φόρεμα
Με φόντο τους φοίνικες και την κυκλαδίτικη φύση, το στιγμιότυπο αποπνέει γαλήνη καλοκαιρινή ομορφιά. «Λίγο ακόμη καλοκαίρι…🐬 Και φως εκτυφλωτικό που φτάνει και περισσεύει για όλο το χειμώνα…», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαίρι στην Πάρο σημαίνει ήλιος, βουτιές και καλή παρέα
Ανανεωμένη και με φρέσκια ενέργεια, η Μάρα Ζαχαρέα ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή στην ενημέρωση.
Η σεζόν που έρχεται προβλέπεται έντονη σε πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, και η ίδια είναι έτοιμη, όπως πάντα, να τις καλύψει με αξιοπιστία, σοβαρότητα και επαγγελματισμό.