Στιγμές ηρεμίας και στιλ για τη Μάρα Ζαχαρέα στην Πάρο

Bίντεο από πρόσφατη έξοδο της Μάρας Ζαχαρέα με φίλες στο νησί

Με ένα λαμπερό χαμόγελο και φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Πάρο.

Ντυμένη με ένα δροσερό και κομψό σετ με λουλούδια και φλατ πέδιλα, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει λίγες στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψει στην Αθήνα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Μάρα επιλέγει κάθε χρόνο την Πάρο για την καλοκαιρινή της απόδραση και, όπως φαίνεται, παραμένει πιστή στο αγαπημένο της νησί.

Με φόντο τους φοίνικες και την κυκλαδίτικη φύση, το στιγμιότυπο αποπνέει γαλήνη καλοκαιρινή ομορφιά. «Λίγο ακόμη καλοκαίρι…🐬 Και φως εκτυφλωτικό που φτάνει και περισσεύει για όλο το χειμώνα…», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ανανεωμένη και με φρέσκια ενέργεια, η Μάρα Ζαχαρέα ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή στην ενημέρωση.

Η σεζόν που έρχεται προβλέπεται έντονη σε πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, και η ίδια είναι έτοιμη, όπως πάντα, να τις καλύψει με αξιοπιστία, σοβαρότητα και επαγγελματισμό.