Μάρα Ζαχαρέα: Super stylish σε βραδινή έξοδο στην Πάρο

Τις διακοπές της στην Πάρο μαζί με την οικογένειά της και φίλους απολαμβάνει η Μάρα Ζαχαρέα. Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων περνάει κάθε χρόνο μεγάλο μέρος του καλοκαιριού της στην Πάρο. Έτσι και φέτος. Η ίδια μάλιστα, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Το βράδυ της Τρίτης, η Μάρα Ζαχαρέα είχε ένα dinner σε εστιατόριο του νησιού και πόζαρε στην είσοδό του στιλάτη και χαμογελαστή. Για την έξοδό της, η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε μία μάξι φούστα σε άλφα γραμμή και σε εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα. Την ιδιαίτερη φούστα της συνδύασε με ένα διάφανο λευκό τοπ με καλοκαιρινά μοτίβα και μπεζ εσπαντρίγιες. Η Μάρα Ζαχαρέα κράτησε μία λευκή δερμάτινη τσάντα και από κοσμήματα επέλεξε ασημένια σκουλαρίκια.

Δες το look της: