Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Τζάνειο

Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ.Παναγόπουλος
ταξί λιμάνι Πειραιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ζωή του έχασε οδηγός ταξί σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. 

Παλαιό Φάληρο: Αυτός είναι ο οδηγός ταξί που ξετύλιξε το κουβάρι

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε Ε.Δ.Χ. όχημα (ταξί) με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Θρίλερ με σορό γυναίκας στο λιμάνι του Πειραιά: «Την πέρασα για σακούλα»

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εύoσμος:«Έζησα δύσκολες στιγμές» λέει η κόρη του ταξιτζή που βρέθηκε νεκρός

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
 

