Τέμπη: Κλήση για απολογία σε Τριαντόπουλο – Αγοραστό για το μπάζωμα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, καθώς η ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου που χειρίζεται την υπόθεση, στέλνει ήδη κλήσεις για απολογία στους οκτώ κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο Κώστας Αγοραστός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται στην ανακρίτρια κ. Φωτεινή Μηλιώνη ο ένας μετά τον άλλο, οι συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι.

Ήδη έχουν αποσταλεί οι πρώτες κλήσεις καθώς έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των μαρτύρων. Η υπόθεση αφορά στο μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας με τους συγγενείς να καταγγέλλουν από την πρώτη στιγμή ότι χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα.

Κλήσεις για απολογία παίρνουν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα έξι άτομα.

Δεν αναμένεται πάντως οι οκτώ κατηγορούμενοι να απολογηθούν με το που θα παρουσιαστούν στην ανακρίτρια .Θα ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία και στη συνέχεια θα διατυπώσουν τους ισχυρισμούς τους στο βασικό ερώτημα γιατί μπαζώθηκε ο χώρος ελάχιστες ώρες μετά την τραγωδία.

Αν αποφασιστεί πάντως η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Νίκο Πλακιά. Σε ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων: «Έγινε ένα τεράστιο βήμα. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο μέχρι χθες».

