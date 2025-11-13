Τέμπη: Κλήση για απολογία σε Τριαντόπουλο – Αγοραστό για το μπάζωμα

Κατηγορούνται άλλα έξι άτιμα - Ν. Πλακιάς: «Τεράστιο βήμα»

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Ακούστε το άρθρο

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, καθώς η ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου που χειρίζεται την υπόθεση, στέλνει ήδη κλήσεις για απολογία στους οκτώ κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο Κώστας Αγοραστός

Άγρια επίθεση στον Κ. Αγοραστό από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται στην ανακρίτρια κ. Φωτεινή Μηλιώνη ο ένας μετά τον άλλο, οι συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι. 

Μπάζωμα στα Τέμπη: Αίτημα για άρση του απορρήτου της αλληλογραφίας

Ήδη έχουν αποσταλεί οι πρώτες κλήσεις καθώς έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των μαρτύρων. Η υπόθεση αφορά στο μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας με τους συγγενείς να καταγγέλλουν από την πρώτη στιγμή  ότι χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα.  

Κλήσεις για απολογία παίρνουν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα έξι άτομα. 

Ο πρώην υφυπουργός Χρ. Τριαντόπουλος καλείται σε απολογία για το μπάζωμα

Ο πρώην υφυπουργός Χρ. Τριαντόπουλος καλείται σε απολογία για το μπάζωμα 

Δεν αναμένεται πάντως οι οκτώ κατηγορούμενοι να απολογηθούν με το που θα παρουσιαστούν στην ανακρίτρια .Θα ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία και στη συνέχεια θα διατυπώσουν τους ισχυρισμούς τους στο βασικό ερώτημα γιατί μπαζώθηκε ο χώρος ελάχιστες ώρες μετά την τραγωδία.

Αν αποφασιστεί πάντως η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση.

Παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο ψήφισε η Βουλή  

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Νίκο Πλακιά. Σε ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων: «Έγινε ένα τεράστιο βήμα. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο μέχρι χθες». 

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά για τις κλήσεις σε απολογία

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά για τις κλήσεις σε απολογία 

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς για τη σύμβαση 717

