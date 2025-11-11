Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς για τη σύμβαση 717

Ζήτησε αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή

11.11.25 , 21:30 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς για τη σύμβαση 717
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Το ρεπορτάζ της Α. Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών. Το πρωί, στον Άρειο Πάγο βρέθηκε ο Νίκος Πλακιάς - πατέρας των διδύμων που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα - προκειμένου να δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του ειδικού ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που ερευνά τη σύμβαση 717.

Τέμπη: Πρώτη δίκη για τα λάθος βίντεο - Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Πρόκειται για τη σύμβαση η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αν είχε υλοποιηθεί εγκαίρως, το δυστύχημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά ξεχωριστή δικογραφία και δε σχετίζεται με τη δίκη που αναμένεται να διεξαχθεί στη Λάρισα.

Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του

Ο κ. Πλακιάς, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του - ο οποίος εκπροσωπεί και άλλες οικογένειες θυμάτων, καθώς και τον αδελφό του που επίσης έχασε την κόρη του στο τραγικό δυστύχημα - δήλωσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Βουλή: Με 157 ψήφους παραπέμπεται ο Καραμανλής στο Δικαστικό Συμβούλιο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα (παράβαση καθήκοντος) σε κακούργημα, καθώς και έλεγχο όλων των υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2016–2023.
 

