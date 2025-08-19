Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Πότε θα τη δούμε στην 5η σεζόν του Στούντιο 4;

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, συνεχίζουν για πέμπτη τηλεοπτική χρονιά στην ΕΡΤ1 με το Στούντιο 4.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 15:00, επιστρέφουν για να μιλήσουν για όλα όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν.

Και αυτή την τηλεοπτική σεζόν, θα φιλοξενήσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, θα δοκιμάσουν τα γλυκά του Δημήτρη Μακρυνιώτη και τα πιάτα του Σταύρου Βαρθαλίτη, θα κουβεντιάσουν για θέματα της επικαιρότητας, θα μας συστήσουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνουν για μία ακόμα χρονιά η πιο χαλαρή τηλεοπτική παρέα.

… Γιατί το Στούντιο 4 είναι καθημερινή συνήθεια. Είναι οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Μια χαλαρή κουβέντα και η ζωή με άλλη ματιά.

Η ανάρτηση της ΕΡΤ για το Στούντιο 4

Με λόγο ουσιαστικό, ατμόσφαιρα οικεία και περιεχόμενο με ψυχή, το «Στούντιο 4» συνεχίζει να αποτελεί καθημερινή τηλεοπτική συνήθεια – έναν σταθμό στην ημέρα μας!