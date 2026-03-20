LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση και μάλιστα με το LINGO, το νέο τηλεπαιχνίδι του Star!

Με το νέο αυτό πρόγραμμα, ο παρουσιαστής είναι αποφασισμένος να αλλάξει τις Κυριακές μας, αφού θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18:25.

Όπως βλέπουμε και στο trailer, τα ζευγάρια καλούνται να βρουν λέξεις και να συγκεντρώσουν ευρώ. «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!», αναφωνεί ενθουσιασμένος ο Νίκος Μουτσινάς για το LINGO που παίζεται σε όλο τον κόσμο με μανία.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του Star!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!