LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά

Έρχεται να αλλάξει τα απογεύματα της Κυριακής

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με το νέο τηλεπαιχνίδι LINGO, που κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαρτίου στο Star.
  • Το LINGO είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι λέξεων που παίζεται σε 18 χώρες και συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ.
  • Οι παίκτες σχηματίζουν λέξεις για να κερδίσουν χρηματικά έπαθλα, με την ομάδα που συγκεντρώνει τα περισσότερα χρήματα να προκρίνεται στον Τελικό.
  • Το παιχνίδι προσφέρει τη δυνατότητα κλοπής νίκης από τις αντίπαλες ομάδες και έχει αυξανόμενη δυσκολία.
  • Είναι οικογενειακό και εθιστικό, με δυνατότητα συμμετοχής και του κοινού από το σπίτι.

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση και μάλιστα με το LINGO, το νέο τηλεπαιχνίδι του Star!

LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά

Με το νέο αυτό πρόγραμμα, ο παρουσιαστής είναι αποφασισμένος να αλλάξει τις Κυριακές μας, αφού θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18:25

Όπως βλέπουμε και στο trailer, τα ζευγάρια καλούνται να βρουν λέξεις και να συγκεντρώσουν ευρώ. «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!», αναφωνεί ενθουσιασμένος ο Νίκος Μουτσινάς για το LINGO που παίζεται σε όλο τον κόσμο με μανία.

LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του Star!

Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!
Κάθε λέξη μετράει - Κάθε λέξη πληρώνει!
Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

