Eπείγουσα ενημέρωση: Ανάκληση αερόσακων Takata

Πια οχήματα VW, Audi, Skoda μπορεί να επηρεάζονται-Τι πρέπει να κάνετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ανάκληση αερόσακων Takata αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προληπτικές εκστρατείες ασφάλειας στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, επηρεάζοντας συνολικά 19 μάρκες αυτοκινήτων και εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως.Σε ορισμένα οχήματα που κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1997 και 2018 έχουν τοποθετηθεί μονάδες μετωπικών αερόσακων του προμηθευτή Takata. Σύμφωνα με τεχνικές έρευνες, το προωθητικό υλικό της γεννήτριας αερίου σε συγκεκριμένες μονάδες ενδέχεται, υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου σε ατύχημα, αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής εκστρατείας, ενδέχεται να επηρεάζονται ορισμένα οχήματα των μαρκών Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1997–2018.Η Kosmocar Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας των παραπάνω μαρκών στην Ελλάδα, καλεί τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν εύκολα και άμεσα αν το όχημά τους αφορά η ανάκληση, εισάγοντας τον 17-ψήφιο αριθμό πλαισίου (VIN) στους επίσημους ιστότοπους των μαρκών.

Σε περίπτωση που το όχημα επηρεάζεται, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service για τον προγραμματισμό ραντεβού. Η αντικατάσταση της γεννήτριας αερίου ή, όπου απαιτείται, ολόκληρης της μονάδας αερόσακου πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη και διαρκεί περίπου μία ώρα, ανάλογα με το μοντέλο.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν αν το όχημά τους επηρεάζεται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων: Ø Volkswagen / Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα: https://campaigns-recalls.kosmocar.gr/vw/ Ø Audi: recall-campaigns Ø Skoda: https://www.skoda.gr/owners/recall-campaigns.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Kosmocar βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων:Email: customercare@kosmocar.gr Volkswagen: 210 9981100 | Audi: 210 9981200 | Skoda: 210 9981081 Η ασφάλεια των πελατών αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
AUDI
 |
SKODA
 |
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΕΡΟΣΑΑΚΟΙ TAKATA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top