Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει ενεργειακό lock down με τηλεργασία

«Συνταγή» για την ενεργειακή κρίση και το μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα

20.03.26 , 22:00 Τσακ Νόρις: Ραγίζει καρδιές ο γιος του Ντακότα Νόρις με την ανάρτησή του
20.03.26 , 21:56 Θ. Ρουσόπουλος: «Η Ελλάδα έχει δείξει δυναμισμό και υπευθυνότητα»
20.03.26 , 21:41 Κλήρωση Eurojackpot 20/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40.000.000 ευρώ
20.03.26 , 21:26 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει ενεργειακό lock down με τηλεργασία
20.03.26 , 21:15 Eπείγουσα ενημέρωση: Ανάκληση αερόσακων Takata
20.03.26 , 21:10 Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
20.03.26 , 20:38 Ισραήλ: Νέα χτυπήματα του Ιράν κοντά στον Πανάγιο Τάφο
20.03.26 , 20:34 Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral
20.03.26 , 20:12 Συνελήφθη γνωστός γκαλερίστας - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πλαστοί πίνακες
20.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Βάντα - Εσύ τι θα κάνεις;
20.03.26 , 19:16 Cash or Trash: Πούλησε το... αόρατο γραφείο του ο Κωνσταντίνος Ντάφλος;
20.03.26 , 19:14 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!
20.03.26 , 19:07 Cash or Trash: Ο Πρόδρομος θέλει τριψήφιο ποσό για το κιάλι του
20.03.26 , 18:52 Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
20.03.26 , 18:42 Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Ελένη Βουλγαράκη: Το elegant σαλόνι του νέου της σπιτιού στην Πορτογαλία
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Περισσότερα

Ενεργειακό lock down με τηλεργασία στα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προτείνει ενεργειακό lockdown με μέτρα όπως τηλεργασία και περιορισμούς στις μετακινήσεις.
  • Συστήνει τη στροφή από το μαγείρεμα με υγραέριο σε ηλεκτρικό ρεύμα για μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων.
  • Προτείνεται δακτύλιος στις πόλεις, μείωση ταχύτητας και car pooling για λιγότερα Ι.Χ. στους δρόμους.
  • Η τηλεργασία στην Ελλάδα είναι μόλις 7,8%, ενώ στην Ευρώπη φτάνει το 52%.
  • Οι τιμές βενζίνης στα νησιά φτάνουν έως 2,30 ευρώ το λίτρο, με την αντιπολίτευση να ζητά μέτρα στήριξης.

Μεγάλες αλλαγές για την ενεργειακή κρίση στην εργασία και στις καθημερινές συνήθειες συστήνει στις κυβερνήσεις ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κόστος των μετακινήσεων με Ι.Χ., όμως στη «συνταγή» του Οργανισμού περιλαμβάνονται ακόμη και οδηγίες για το πώς πρέπει να μαγειρεύουμε.

Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Παράθυρο για μεγαλύτερη ευελιξία

«Συνταγή» για την ενεργειακή κρίση το… μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα

Όσοι μαγειρεύετε με υγραέριο, καλό θα ήταν να το γυρίσετε στο ηλεκτρικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση ορυκτών καυσίμων.

Μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα η συνταγή για την ενεργειακή κρίση

Μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα η συνταγή για την ενεργειακή κρίση 

«Από πρακτικής άποψης είναι λίγο ανέφικτο, διότι κανένας δεν πρόκειται να προβεί σε αντικατάσταση της συσκευής του ή του εξοπλισμού του που καίει πετρέλαιο ή αέριο με αντίστοιχη που λειτουργεί με ρεύμα» σχολιάζει οι  ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης,
 :
 

«Ενεργειακό λοκ ντάουν» με λιγότερα Ι.Χ. και τηλεργασία

Στο πλαίσιο ενός «ενεργειακού λοκ ντάουν» για μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, ο Οργανισμός προτείνει μέτρα όπως δακτύλιο σε όλες τις πόλεις, μείωση των ορίων ταχύτητας κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα, στροφή του επιβατικού κοινού στις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και το λεγόμενο car pooling.Δηλαδή, να μην πηγαίνει ο καθένας μόνος του στη δουλειά με το αυτοκίνητο, αλλά να έχει τουλάχιστον έναν ακόμη συνεπιβάτη.

«Ενεργειακό λοκ ντάουν»: Τα μέτρα που προτείνονται

«Ενεργειακό λοκ ντάουν»: Τα μέτρα που προτείνονται 

«Αυτή τη στιγμή, στην Αθήνα για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί παντού, γιατί υπάρχουν περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις δημόσιες συγκοινωνίες» δηλώνει ο συγκοινωνιολόγος Θανάσης Τσιάνος. 

Μέχρι και εκτεταμένη τηλεργασία συστήνεται, ώστε να κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, όπως δηλαδή την περίοδο της πανδημίας του Covid.

Στο 7,8% η τηλεργασία στην Ελλάδα

«Η τηλεργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, αγγίζει μόλις το 7,8%, ενώ στην Ευρώπη, με πρώτη την Ολλανδία, φτάνει ακόμη και το 52%. Θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις για την τηλεργασία με υποχρεωτικότητα από τον εργοδότη για λόγους ανωτέρας βίας ή, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το κλίμα»  δηλώνει ο εργατολόγος κ. Καρούζος στο Star.

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Τι αλλάζει με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  

«Ανηφορίζουν» οι τιμές της βενζίνης

Από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης συναντά κανείς στα νησιά.

Έρχονται αυξήσεις στις τιμές καυσίμων λόγω Ιράν: Πόσο θα πάει η βενζίνη

Στη Βούλα η τιμή φτάνει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, στη Σαντορίνη τα 2,30 ευρώ, ενώ στη Ρόδο τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι υψηλότερες τιμές βενζίνης

Οι υψηλότερες τιμές βενζίνης

 

Μέτρα στήριξης των πολιτών ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. 

