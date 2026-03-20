Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει ενεργειακό lock down με τηλεργασία

Μεγάλες αλλαγές για την ενεργειακή κρίση στην εργασία και στις καθημερινές συνήθειες συστήνει στις κυβερνήσεις ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κόστος των μετακινήσεων με Ι.Χ., όμως στη «συνταγή» του Οργανισμού περιλαμβάνονται ακόμη και οδηγίες για το πώς πρέπει να μαγειρεύουμε.

«Συνταγή» για την ενεργειακή κρίση το… μαγείρεμα με ηλεκτρικό ρεύμα

Όσοι μαγειρεύετε με υγραέριο, καλό θα ήταν να το γυρίσετε στο ηλεκτρικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση ορυκτών καυσίμων.

«Από πρακτικής άποψης είναι λίγο ανέφικτο, διότι κανένας δεν πρόκειται να προβεί σε αντικατάσταση της συσκευής του ή του εξοπλισμού του που καίει πετρέλαιο ή αέριο με αντίστοιχη που λειτουργεί με ρεύμα» σχολιάζει οι ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης,

«Ενεργειακό λοκ ντάουν» με λιγότερα Ι.Χ. και τηλεργασία

Στο πλαίσιο ενός «ενεργειακού λοκ ντάουν» για μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, ο Οργανισμός προτείνει μέτρα όπως δακτύλιο σε όλες τις πόλεις, μείωση των ορίων ταχύτητας κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα, στροφή του επιβατικού κοινού στις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και το λεγόμενο car pooling.Δηλαδή, να μην πηγαίνει ο καθένας μόνος του στη δουλειά με το αυτοκίνητο, αλλά να έχει τουλάχιστον έναν ακόμη συνεπιβάτη.

«Ενεργειακό λοκ ντάουν»: Τα μέτρα που προτείνονται

«Αυτή τη στιγμή, στην Αθήνα για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί παντού, γιατί υπάρχουν περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις δημόσιες συγκοινωνίες» δηλώνει ο συγκοινωνιολόγος Θανάσης Τσιάνος.

Μέχρι και εκτεταμένη τηλεργασία συστήνεται, ώστε να κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, όπως δηλαδή την περίοδο της πανδημίας του Covid.

Στο 7,8% η τηλεργασία στην Ελλάδα

«Η τηλεργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, αγγίζει μόλις το 7,8%, ενώ στην Ευρώπη, με πρώτη την Ολλανδία, φτάνει ακόμη και το 52%. Θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις για την τηλεργασία με υποχρεωτικότητα από τον εργοδότη για λόγους ανωτέρας βίας ή, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το κλίμα» δηλώνει ο εργατολόγος κ. Καρούζος στο Star.

«Ανηφορίζουν» οι τιμές της βενζίνης

Από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης συναντά κανείς στα νησιά.

Στη Βούλα η τιμή φτάνει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, στη Σαντορίνη τα 2,30 ευρώ, ενώ στη Ρόδο τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι υψηλότερες τιμές βενζίνης

Μέτρα στήριξης των πολιτών ζητά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση.