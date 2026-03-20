Ξυλοδαρμός 24χρονης Βέροια: «Τσακωθήκαμε και χτυπούσαμε ο ένας τον άλλον»

H τελευταία κλήση που πρόδωσε τον 20χρονο

Τι είπε στην αστυνομία ο 20χρονος που ξυλοκόπησε την 24χρονη στη Βέροια / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Συνελήφθη γιος πρώην στελέχους της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον ξυλοδαρμό 24χρονης στη Βέροια.
  • Ο δράστης ομολόγησε ότι τσακώθηκε με την κοπέλα, με αποτέλεσμα να την εγκαταλείψει αιμόφυρτη.
  • Η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Η αστυνομία τον εντόπισε μέσω της τελευταίας κλήσης από το κινητό της κοπέλας.
  • Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Γιος πρώην στελέχους της τοπικής αυτοδιοίκησης συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης κοπέλας που βρέθηκε αιμόφυρτη στην είσοδο πολυκατοικίας στη Βέροια. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τσακώθηκε με το κορίτσι, δεν κατάλαβε πώς ξέφυγε η κατάσταση και την έστειλε στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Βέροια: Ομολόγησε ο 20χρονος τον άγριο ξυλοδαρμό της νεαρής κοπέλας

Με σκυμμένο το κεφάλι, ο νεαρός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα. Ο ίδιος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως είναι ο άνθρωπος που γρονθοκόπησε άγρια την 24χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη. 

Ο 20χρονος ομολόγησε την πράξη του πριν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως το βράδυ της Τετάρτης είχε ραντεβού με την 24χρονη, καθώς είχαν φιλικές σχέσεις, όμως άρχισαν να καυγαδίζουν. Εκείνη φέρεται να είπε πως της επιτέθηκε και αυτός απάντησε με κλωτσιές και μπουνιές. 

«Περπατούσαμε δίπλα-δίπλα στους δρόμους της πόλης. Ξαφνικά λογοφέραμε και άρχισε να με σπρώχνει. Την έσπρωξα κι εγώ και, χωρίς να το καταλάβω, ξεκινήσαμε να χτυπάμε ο ένας τον άλλον», είπε.  

Βέροια: Ο 20χρονος που ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της φίλης του

Ο 20χρονος ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της φίλης του

Ο δράστης, που είναι γιος πρώην στελέχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, άφησε την κοπέλα αναίσθητη σε πυλωτή πολυκατοικίας και εξαφανίστηκε. 

«Είναι 20 χρονών, είναι λογικό να τα έχει χαμένα γιατί δεν ήξερε την εξέλιξη αυτής της αψιμαχίας. Είναι μικρό παιδί. Του επιτέθηκε, φοβήθηκε, αντέδρασε. Ήταν μη ορθή εκτίμηση της διαφοράς της μυϊκής δύναμης», δήλωσε ο δικηγόρος του, Γιάννης Ακριβόπουλος.  

Ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 

Βέροια: Η τελευταία κλήση που πρόδωσε τον δράστη  

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό της άτυχης κοπέλας. Σε αυτόν είχε κάνει την τελευταία κλήση. 

«Αυτή τον πολιορκούσε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτός δεν είχε καμία τέτοια διάθεση», υποστήριξε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.  

Το κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. 

Πλέον, ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή την Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 

