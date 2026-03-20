Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια προχώρησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσαγωγή έγινε τα ξημερώματα και μέχρι αυτή την ώρα εξετάζεται από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βέροιας.

Η 24χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τα σφοδρά χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης σε πιλοτή πολυκατοικίας από περαστικούς σε πολύ άσχημη κατάσταση.

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας, επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια, ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια, είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», είπε σήμερα η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στο Mega.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», συνέχισε η κ. Δημογλίδου.

Η αδελφή της και το νοσηλευτικό προσωπικό που την περιθάλπει έχουν απευθύνει έκκληση για βοήθεια σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό να μιλήσει στις Αρχές, καθώς τονίζουν ότι ακόμη και αν καταφέρει να επιβιώσει, ενδέχεται να έχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, είτε κινητικό είτε στην όραση.