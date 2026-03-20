Cash or Trash: Πούλησε το... αόρατο γραφείο του ο Κωνσταντίνος Ντάφλος;

Πήγε στο Cash or Trash να πουλήσει ένα... αόρατο γραφείο που αγόρασε από τη Χάγη και τους είπε: «Ένα Breakfast γεμάτο από χαρά»!

Ο λόγος για τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ντάφλο που από το Breakfast@Star βρέθηκε στην απογευματινή ζώνη του Star και του άρεσε πολύ. «Είμαι ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, έρχομαι από την Αθήνα και βασικά απ' το Breakfast@Star. Κάθε πρωί κερνάμε αντικειμενικά, αν το δεις δηλαδή, το πιο ωραίο τηλεοπτικό πρωινό. Τι είναι διάφανο, έχει νότες πολυτέλειας κι είναι και πολύ χρηστικό; Ξέρεις τι είναι; Το αντικείμενό μου!», είπε ο δημοσιογράφος.

«Ένας άνθρωπος της οικογένειάς μας, του καναλιού μας, κάθε μέρα μας κερνάει καφέ. Κωνσταντίνε μου, καλώς μας ήρθες!» του είπε η Δέσποινα Μοιραράκη. «Εκτός από δημοσιογράφος, είσαι και συλλέκτης;», τον ρώτησε στη συνέχεια. «Ναι, έχω κάνει κάποια βήματα προς αυτό... Μικρά. Εμένα ο αδερφός μου μένει στην Ολλανδία και έχει πολύ ωραία πράγματα και ωραία μαγαζιά. Οπότε, βλέποντας κι εγώ βιτρίνες, ψάχνοντας μαγαζιά και κάνοντας τη βόλτα μου με το καφεδάκι μου στο χέρι, βρίσκω ωραία πράγματα», της απάντησε εκείνος.

«Είχες και πολύ καλό μάτι. Διότι έκανες μια πολύ καλή αγορά. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Είναι επώνυμο. Από την πλευρά που είναι ο Κωνσταντίνος, στη γωνία έχει ένα αυτοκόλλητο, David Lange γράφει. Αυτός είναι ένας σχεδιαστής ο οποίος δεν είναι απ' τους κορυφαίους σχεδιαστές, αλλά δεν είναι και κάποιος άγνωστος. Έχει δραστηριοποιηθεί και στη Νέα Υόρκη, και στη Γαλλία, και φημίζεται για τα έπιπλα από plexiglass τα οποία διακοσμούνται με ορείχαλκο» είπε ο Θάνος Λούδος για το αντικείμενου του Κωνσταντίνου, που αποκάλυψε ότι το αγόρασε ακριβά. Ο εκτιμητής το εκτίμησε στα 700 ευρώ

«Έχω μεγάλη αγωνία που θα μπω στο δωμάτιο των αγοραστών. Ψέματα δεν έχω, να μην πω... Έχω καλό προαίσθημα όμως, θα τα βρούμε νιώθω. Και θα πάω με χαλαρή διάθεση, θα το ζήσω. Στο Cash or Trash έχω έρθει», σχολίασε ο δημοσιογράφος στη συνέχεια.

Έχοντας τη συμπάθεια και την εκτίμηση των αγοραστών, ο Κωνσταντίνος παρουσίασε το αντικείμενό του. Η Ιόλη ξεκίνησε με τον ποσό των 200 ευρώ που δεν άρεσε στον δημοσιογράφο. «Θα σου δώσω 150 ευρώ λιγότερα απ' την προσφορά που σου 'χε δώσει μέσα και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία», πρότεινε ο Θάνος Μαρίνης.

Η Ιόλη προσωρινά πάτησε «pause». «Θάνο... έχουμε συμφωνία!», είπε ο Κωνσταντίνο με τους buyers να ενθουσιάζονται. «Η εκτίμηση ήταν στα 700 ευρώ, οπότε δικό σου με 550», αποκάλυψε ο πωλητής.

«Τα λέμε στο Breakfast, okay; Παιδιά μου άρεσε πολύ η απογευματινή ζώνη. Τα λέμε σύντομα!», είπε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος φεύγοντας.

