Συνελήφθη γνωστός γκαλερίστας - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πλαστοί πίνακες

Το Ευαγγέλιο κειμήλιο που άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου» - Τι λέει η εταιρεία

  • Συνελήφθη γνωστός γκαλερίστας στη Γλυφάδα από το ελληνικό FBI για κατοχή περίπου 400 πλαστών πινάκων και σπάνιου Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από βίντεο του γκαλερίστα που πωλούσε το Ευαγγέλιο, το οποίο προκάλεσε την ειδοποίηση της αστυνομίας.
  • Κατασχέθηκαν επίσης τρεις εικόνες, πέντε αμφορείς και περίπου 150.000 ευρώ σε μετρητά.
  • Η εταιρεία του γκαλερίστα υποστηρίζει ότι οι πίνακες είναι προσωπική περιουσία και προέρχονται από κληροδότημα.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και οι κατηγορίες θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωσή της.

Τα στελέχη του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε πασίγνωστο γκαλερίστα, που είχε πελάτες όλη την καλή κοινωνία της Αθήνας. Μετά την εξονυχιστική έρευνα που έκαναν στην αποθήκη του στη Γλυφάδα, κατέσχεσαν περίπου 500 πίνακες και ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, που ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα. 

Ο γνωστός γκαλερίστας μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να δώσει εξηγήσεις στα στελέχη δίωξης Αρχαιοκαπηλείας. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι πραγματογνώμονες που όρισε το ελληνικό FBI υπολογίζουν ότι ο κατηγορούμενος έχει στην κατοχή του περίπου 400 πλαστούς πίνακες, πιστά αντίγραφα έργων του Φασιανού, του Τσαρούχη και άλλων γνωστών ζωγράφων. 

Ο κατηγορούμενος, πάντως, φαίνεται να μην μπόρεσε έως τώρα να αποδείξει τη νομιμότητα κατοχής για 10 πίνακες από τη μεγάλη συλλογή του. 

Συνελήφθη πασίγνωστος γκαλερίστας

Το Ευαγγέλιο που άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου» 

Ένα βίντεο που ανήρτησε ο γνωστός γκαλερίστας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο πωλούσε του Ευαγγέλιο, που εκτιμάται ότι είναι του 18ου αιώνα, ήταν η αφορμή για να ανοίξει ο «Ασκός του Αιόλου».  

«Έχω τη χαρά, την ευλογία και την τιμή να έχω στα χέρια μου... Θα σας το αποκαλύψω αμέσως και πρόκειται να το δημοπρατήσω. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745. Αποτελείται από 256 σελίδες, 48 με ψαλμωδίες Αυθεντικό κομμάτι προφανώς. Αναρωτιέμαι μας βλέπουνε παράγοντες του εκκλησιαστικού χώρου;», λέει ο γκαλερίστας στο επίμαχο βίντεο.  

Σύλληψη γκαλερίστα

Πολίτης που το είδε ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία και έφερε την έφοδο του FBI στην γκαλερί το μεσημέρι της Παρασκευής, το οποίο πήρε τους επίμαχους πίνακες που εξετάζονται.  

Εκτός από τους πίνακες και το Ευαγγέλιο, οι αρχές βρήκαν ακόμη τρεις εικόνες και πέντε αμφορείς που εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων, καθώς και περίπου 150.000 ευρώ σε δεσμίδες.

Γκαλερίστας

Φωτογραφίες από την κατάσχεση πινάκων, μετά την έφοδο στην επιχείρηση του γκαλερίστα / Φωτογραφίες Intime 

Σύλληψη γκαλερίστα

Πίνακες γνωστού γκαλερίστα που συνελήφθη

Πάνω από 400 πλαστοί πίνακες κατασχέθηκαν από την επιχείρηση του γκαλερίστα που συνελήφθη

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες θα αποδοθούν όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και στις άλλες γκαλερί του κατηγορούμενου. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας του γκαλερίστα 

Η εταιρεία του γκαλερίστα που συνελήφθη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:  

«Η εταιρεία δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του.  

Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης, ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας. 

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δε διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων». 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

 

 

