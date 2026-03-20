Τσακ Νόρις: Ραγίζει καρδιές ο γιος του Ντακότα Νόρις με την ανάρτησή του

Συντετριμμένος εμφανίζεται ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τον διάσημο πατέρα του.

Στην ανάρτησή του, εξέφρασε το πόσο υπερήφανος για εκείνον, αλλά και τη βαθιά θλίψη που νιώθει για την απώλειά του.

Ένα φιλί από τον Τσακ Νόρις στον γιο του Ντακότα /Φωτογραφία Instagram

Ο Ντακότα ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τσακ Νόρις, κοινοποιώντας κοινές τους ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Στη λεζάντα συνόδευσε τις εικόνες με συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας την αγάπη του για τον πατέρα του και σημειώνοντας ότι θα του λείψει πολύ.

«19/03/26. Μπαμπά, είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια για αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία σου, η καλοσύνη σου, το θάρρος σου, η ακεραιότητά σου, η δύναμή σου, η πειθαρχία σου και η πίστη σου στον Θεό ήταν μόνο μερικά από τα πράγματα που πάντα θαύμαζα σε εσένα. Έζησες τη ζωή σου με σκοπό και με αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει ο Θεός κι ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ό,τι κι αν περνούσα, ήσουν πάντα εκεί. Φρόντιζες να ξέρω πόσο πολύ με αγαπάς. Ειλικρινά, δε νομίζω ότι υπήρξε ούτε μία μέρα που να πέρασε χωρίς να μου το πεις. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι γιος σου. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, τα μαθήματα που μου έδωσες και τα αμέτρητα γέλια που μοιραστήκαμε θα μείνουν μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην οικογένειά μας και για το παράδειγμα που έδινες κάθε μέρα. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μια ζωή που θα σε τιμά και θα σε κάνει περήφανο. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Θα μου λείπεις για πάντα», έγραψε.

Η ανάρτηση του Ντακότα Νόρις