Τσακ Νόρις: Ραγίζει καρδιές ο γιος του Ντακότα Νόρις με την ανάρτησή του

«Είμαι τόσο περήφανος που είμαι παιδί σου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.03.26 , 23:43 Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
20.03.26 , 23:20 LINGO: «Ρε τι παιχνιδάρα είναι αυτή!» - Πρεμιέρα για τον Νίκο Μουτσινά
20.03.26 , 22:54 Το Club του 1%: Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο τηλεπαιχνίδι του Star;
20.03.26 , 22:23 Ξυλοδαρμός 24χρονης Βέροια: «Τσακωθήκαμε και χτυπούσαμε ο ένας τον άλλον»
20.03.26 , 22:00 Τσακ Νόρις: Ραγίζει καρδιές ο γιος του Ντακότα Νόρις με την ανάρτησή του
20.03.26 , 21:56 Θ. Ρουσόπουλος: «Η Ελλάδα έχει δείξει δυναμισμό και υπευθυνότητα»
20.03.26 , 21:41 Κλήρωση Eurojackpot 20/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40.000.000 ευρώ
20.03.26 , 21:26 Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Προτείνει ενεργειακό lock down με τηλεργασία
20.03.26 , 21:15 Eπείγουσα ενημέρωση: Ανάκληση αερόσακων Takata
20.03.26 , 21:10 Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
20.03.26 , 20:38 Ισραήλ: Νέα χτυπήματα του Ιράν κοντά στον Πανάγιο Τάφο
20.03.26 , 20:34 Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral
20.03.26 , 20:12 Συνελήφθη γνωστός γκαλερίστας - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πλαστοί πίνακες
20.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Βάντα - Εσύ τι θα κάνεις;
20.03.26 , 19:16 Cash or Trash: Πούλησε το... αόρατο γραφείο του ο Κωνσταντίνος Ντάφλος;
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»
Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο:«Φτάσαμε να πούμε “τελειώνουμε”»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για τον θάνατο του Τσακ Νόρις από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα, αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσω ανάρτησης στα social media.
  • Η ανάρτηση έγινε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τσακ Νόρις.
  • Ο Ντακότα εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη θλίψη του, μοιράζοντας κοινές τους φωτογραφίες.
  • Στη λεζάντα, αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον πατέρα του και στις αξίες που του δίδαξε.
  • Ευχαρίστησε τον Τσακ Νόρις για την υποστήριξή του και δήλωσε ότι θα τον θυμάται πάντα.

Συντετριμμένος εμφανίζεται ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τον διάσημο πατέρα του.

Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Στην ανάρτησή του, εξέφρασε το πόσο υπερήφανος για εκείνον, αλλά και τη βαθιά θλίψη που νιώθει για την απώλειά του.

Ένα φιλί από τον Τσακ Νόρις στον γιο του Ντακότα

Ένα φιλί από τον Τσακ Νόρις στον γιο του Ντακότα /Φωτογραφία Instagram

Ο Ντακότα ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τσακ Νόρις, κοινοποιώντας κοινές τους ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Τσακ Νόρις: Έτσι αναδείχτηκε σε «Βασιλιά των memes» κι έγινε viral

Στη λεζάντα συνόδευσε τις εικόνες με συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας την αγάπη του για τον πατέρα του και σημειώνοντας ότι θα του λείψει πολύ.

«19/03/26. Μπαμπά, είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια για αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία σου, η καλοσύνη σου, το θάρρος σου, η ακεραιότητά σου, η δύναμή σου, η πειθαρχία σου και η πίστη σου στον Θεό ήταν μόνο μερικά από τα πράγματα που πάντα θαύμαζα σε εσένα. Έζησες τη ζωή σου με σκοπό και με αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει ο Θεός κι ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ό,τι κι αν περνούσα, ήσουν πάντα εκεί. Φρόντιζες να ξέρω πόσο πολύ με αγαπάς. Ειλικρινά, δε νομίζω ότι υπήρξε ούτε μία μέρα που να πέρασε χωρίς να μου το πεις. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι γιος σου. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, τα μαθήματα που μου έδωσες και τα αμέτρητα γέλια που μοιραστήκαμε θα μείνουν μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην οικογένειά μας και για το παράδειγμα που έδινες κάθε μέρα. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μια ζωή που θα σε τιμά και θα σε κάνει περήφανο. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Θα μου λείπεις για πάντα», έγραψε.

Η ανάρτηση του Ντακότα Νόρις
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΑΚ ΝΟΡΙΣ
 |
ΝΤΑΚΟΤΑ ΝΟΡΙΣ
 |
CHUCK NORRIS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top