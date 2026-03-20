Το Club του 1%: Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο τηλεπαιχνίδι του Star;

Δείτε το trailer για την πρεμιέρα του Club του 1%

Το πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι Το Club του 1% έρχεται στο Star, με την ημερομηνία της πρεμιέρας του να είναι γεγονός!

Το game show με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη θα δούμε την Κυριακή 29/3, στις 21:00. Όπως, μάλιστα, αποκαλύπτεται μέσα κι από το επίσημο trailer, οι γνώσεις και -φυσικά- το γέλιο που θα προσφερθεί θα είναι άφθονα!

Στο trailer, μάλιστα, φαίνεται πως εκτός από τους τηλεθεατές που δήλωσαν συμμετοχή για να συμμετάσχουν στο Club του 1%, από την εκπομπή θα παρελάσουν κι αρκετά διάσημα πρόσωπα. Ανάμεσά τους η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Άση Μπήλιου, ο Θάνος Λούδος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Θάνος Κιούσης κ.ά.

Το Club του 1%: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star

Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δε χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου!

Μπορείς να σκεφτείς λογικά και στρατηγικά όπως το 1% του πληθυσμού;

Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards κι επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

Ο Κάρολος Αλκαλάι, Γενικός Διευθυντής του Star, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε το Club του 1%, ένα φρέσκο και ξεχωριστό παιχνίδι, που βασίζεται στην εξυπνάδα και στην κοινή λογική παρά στη γνώση. Συνδυάζεται τέλεια με τη στρατηγική του Star να προσφέρει διασκέδαση και ποιοτική ψυχαγωγία στο ελληνικό κοινό. Το Club του 1% γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εξίσου επιτυχημένο και στην Ελλάδα».

