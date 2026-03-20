Το Club του 1%: Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο τηλεπαιχνίδι του Star;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την πρεμιέρα του Club του 1%
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο τηλεπαιχνίδι "Το Club του 1%" κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29/3 στις 21:00 στο Star.
  • Παρουσιαστής της εκπομπής είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, με συμμετοχή διάσημων προσώπων.
  • Το παιχνίδι βασίζεται στη λογική και στρατηγική, χωρίς ανάγκη γνώσεων ή αποστήθισης.
  • Έχει διεθνείς διακρίσεις και έχει επιτυχία σε πάνω από 15 χώρες, όπως Γαλλία και ΗΠΑ.
  • Η παραγωγή ανήκει στην Green Pixel Productions και η διανομή στο BBC Studios.

Το πολυαναμενόμενο τηλεπαιχνίδι Το Club του 1% έρχεται στο Star, με την ημερομηνία της πρεμιέρας του να είναι γεγονός!

Το game show με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη θα δούμε την Κυριακή 29/3, στις 21:00. Όπως, μάλιστα, αποκαλύπτεται μέσα κι από το επίσημο trailer, οι γνώσεις και -φυσικά- το γέλιο που θα προσφερθεί θα είναι άφθονα! 

Στο trailer, μάλιστα, φαίνεται πως εκτός από τους τηλεθεατές που δήλωσαν συμμετοχή για να συμμετάσχουν στο Club του 1%, από την εκπομπή θα παρελάσουν κι αρκετά διάσημα πρόσωπα. Ανάμεσά τους η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Άση Μπήλιου, ο Θάνος Λούδος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Θάνος Κιούσης κ.ά. 

Το Club του 1%: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star

Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δε χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου!

Μπορείς να σκεφτείς λογικά και στρατηγικά όπως το 1% του πληθυσμού;

Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards κι επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

Ο Κάρολος Αλκαλάι, Γενικός Διευθυντής του Star, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε το Club  του 1%, ένα φρέσκο και ξεχωριστό παιχνίδι, που βασίζεται στην εξυπνάδα και στην κοινή λογική παρά στη γνώση.  Συνδυάζεται τέλεια με τη στρατηγική του Star να προσφέρει διασκέδαση και ποιοτική ψυχαγωγία στο ελληνικό κοινό. Το Club του 1% γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εξίσου επιτυχημένο και στην Ελλάδα».

Θέλεις να δοκιμάσεις τη λογική σου;

Ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!

Το Club του 1% - Το παιχνίδι όπου η κοινή λογική είναι το κλειδί της επιτυχίας!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟ CLUB ΤΟΥ 1%
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top