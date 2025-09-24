Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Πέτρου Κρομμύδα εξακολουθεί να συγκλονίζει την ομογένεια, καθώς εδώ και σχεδόν πέντε μήνες δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος του.

Ο 28χρονος χάθηκε μυστηριωδώς στο Λονγκ Μπιτς της κομητείας Νάσο και παρά τις συντονισμένες έρευνες το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες της εξαφάνισής του παραμένει άλυτο.

Μέσα σε αυτή τη σιωπή, η οικογένεια και οι φίλοι του νεαρού αποφάσισαν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του με έναν ξεχωριστό τρόπο. Όπως ανακοίνωσε η μητέρα του με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούν την ομάδα «Petey’s Team», με σκοπό να συμμετάσχουν στον ποδηλατικό αγώνα TD Five Boro Bike Tour της Νέας Υόρκης, στις 3 Μαΐου.

Ο Πέτρος Κρομμύδας εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον περασμένο Απρίλιο / Φωτογραφία Facebook (Petros Krommidas for Nassau County Legislator)

Η πρωτοβουλία δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με την αγάπη του Πέτρου για τον αθλητισμό και την προετοιμασία του για τρίαθλο. Η κ. Κρομμύδα τόνισε πως η συμμετοχή δεν αφορά μόνο τα χιλιόμετρα, αλλά κυρίως τη συλλογική παρουσία οικογένειας, φίλων και κοινότητας, για να αναδειχθεί το πνεύμα και οι αξίες που τον χαρακτήριζαν.

Ο Κώστας Κρεμμύδας ασχολούταν ενεργά με τον αθλητισμό γι΄αυτό και η οικογένειά του πήρε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία / Φωτογραφία Facebook (Petros Krommidas)

Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Πέτρου Κρομμύδα

Ο Πέτρος Κρομμύδας, που καταγόταν από το Baldwin, ήταν απόφοιτος του Chaminade High School και είχε ήδη ενεργό παρουσία στην τοπική κοινωνία, θέτοντας υποψηφιότητα για αιρετό αξίωμα στην κομητεία Νάσο.

Η εξαφάνισή του τον περασμένο Απρίλιο, όταν πήγε για κολύμπι και δεν επέστρεψε ποτέ, έχει αφήσει πίσω της πολλά ερωτήματα.

Η οικογένειά του απευθύνθηκε ακόμη και σε εξειδικευμένους δύτες και χειριστές drone, χωρίς ωστόσο να προκύψει κανένα νέο στοιχείο που να φωτίζει εκείνη τη μοιραία μέρα.

Με τη συμμετοχή στον ποδηλατικό αγώνα, η οικογένεια καλεί εθελοντές να πλαισιώσουν την προσπάθεια, ώστε να τιμηθεί η μνήμη του Πέτρου και να συνεχιστεί η αναζήτηση της αλήθειας γύρω από την εξαφάνισή του. Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες ποδηλάτες από όλη τη Νέα Υόρκη, αποτελώντας μια δυνατή συλλογική έκφραση στήριξης και υπενθύμισης ότι η ιστορία του παραμένει ανοιχτή.