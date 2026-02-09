Συνταγή για την πιο νόστιμη σούπα με σύγκλινο

Ένα λαχταριστό πιάτο από τον Γιώργο Ρήγα

Συνταγες
Μία λαχταριστή σούπα με χόρτα και σύγκλινο έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Βελουτέ σούπα κολοκύθας με σαντιγί σκόρδου

Ο Γιώργος Ρήγας με την Ελένη Χατζίδου

Ο Γιώργος Ρήγας με την Ελένη Χατζίδου

 Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έδειξε στους τηλεθεατές βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Συνταγή για την πιο νόστιμη σούπα με σύγκλινο

Χορτόσουπα με σύγκλινο

Υλικά της Συνταγής 

 • 150–200 γρ. σύγκλινο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 καρότα
 • 2 πατάτες
• 1 κολοκύθι
 • 1 ματσάκι σέσκουλα ή σπανάκι 
• 1 ματσάκι πράσα
• 1 μικρό ματσάκι άνηθο ή μαϊντανό
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι 
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Χυμός από 1 λεμόνι
• Νερό ζεστό

Συνταγή για την πιο νόστιμη σούπα με σύγκλινο
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σε κατσαρόλα σοτάρεις χωρίς λάδι το σύγκλινο σε μέτρια φωτιά να βγάλει το λίπος του και να ροδίσει ελαφρά. 2. Προσθέτεις το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι, σοτάρεις μέχρι να μαλακώσει. 3. Ρίχνεις καρότα, πατάτες, πράσα και κολοκύθι. Ανακατεύεις 2–3 λεπτά. 4. Προσθέτεις ζεστό νερό να σκεπάζει τα υλικά και σιγοβράζεις 20 λεπτά. 5. Ρίχνεις σέσκουλα/σπανάκι και συνεχίζεις άλλα 10 λεπτά. 6. Αλατοπιπερώνεις (προσεκτικά λόγω σύγκλινου). 7. Κατεβάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις άνηθο και σβήνεις με λεμόνι.  Μυστικά • Το σύγκλινο δίνει όλη τη νοστιμιά, μην το παρακάνεις στο αλάτι. • Αν τη θες πιο «δεμένη», λιώσε 1 πατάτα μέσα στη σούπα.

Δείτε το Breakfast@Star 


 

