UM Wynwood 125: Η τιμή στην Ελλάδα του high wheel scooter

Πρώτη Δημοσίευση: 27.05.26, 18:55
UM Wynwood 125: Η τιμή στην Ελλάδα του high wheel scooter
Το UM Wynwood 125 είναι ένα high wheel scooter, με τροχούς 16 ιντσών, σύμφωνο με τις προδιαγραφές ρύπων Euro5+ και σχεδιασμένο για τον σύγχρονο αναβάτη των πόλεων, προσφέροντας έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό απλότητας και στυλ. Εξοπλισμένο με σύστημα συνδυαστικού φρεναρίσματος (CBS) και επίπεδο πάτωμα, για εύκολη πρόσβαση και χειρισμό, ιδιαίτερα κατά το παρκάρισμα, το νέο UM Wynwood είναι τόσο πρακτικό όσο και κομψό. Η εντυπωσιακή σχεδίαση και η ποικιλία χρωματικών συνδυασμών, το καθιστούν την ιδανική επιλογή για αναβάτες κάθε ηλικίας και φύλου.

UM Wynwood 125: Η τιμή στην Ελλάδα

Το UM Wynwood 125 εφοδιάζεται με έναν σύγχρονο, 4χρονο κινητήρα, με ηλεκτρονικό ψεκασμό, 125 cc και απόδοση 11 ίππων (PS) και 8,8 Nm ροπής, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο. Με ρεζερβουάρ 7 λίτρων και μόλις 3 λτ./100 χλμ. μέσης κατανάλωσης, το νέο scooter της αμερικάνικης UM έχει αυτονομία που αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα (περίπου) με ένα γέμισμα.Παράλληλα, το νέο high wheel scooter, διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων, αποθηκευτικό χώρο για ένα κράνος jet κάτω από τη σέλα και δισκόφρενα εμπρός και πίσω.

UM Wynwood 125: Η τιμή στην Ελλάδα

Σε συνδυασμό με τη μοναδική τιμή των 1.899€, που πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων το scooter Wynwood 125 αποτελεί μια έξυπνη επιλογή, με μοντέρνο στυλ και ανταγωνιστικές προδιαγραφέςΑξίζει να σημειωθεί ότι, πλέον, η απόκτηση του γίνεται ακόμα πιο εύκολη, χάρη στα νέα ελκυστικά προγράμματα χρηματοδότησης, 0% προκαταβολή & έως 60 μήνες έντοκα ή με 35% προκαταβολή & αποπληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις μέσω τραπεζικού προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.
 

