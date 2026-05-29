Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ για δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο

Έγινε έρευνα μετά από καταγγελία της μητέρας της

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / MOTION TEAM / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  • Μια 17χρονη ΑμεΑ παρέμεινε για δύο ώρες ξεχασμένη σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι υπεύθυνοι της μεταφοράς δεν την αποβίβασαν στο προκαθορισμένο σημείο.
  • Η μητέρα της κοπέλας κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
  • Η καταγγελία αφορά έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και υποβλήθηκε στις 28/5.
  • Εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη μεταφορά της.

Απίστευτη περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 17χρονη κοπέλα ΑμεΑ παρέμεινε για περίπου δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους υπευθύνους που είχαν αναλάβει τη μετακίνησή της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά στο λεωφορείο που χρησιμοποιεί κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθεί στον προορισμό της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι συνοδοί και οι υπεύθυνοι φέρεται να ξέχασαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο, από όπου θα έπρεπε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο όχημα για να συνεχίσει τη διαδρομή της.

Αποτέλεσμα ήταν η ανήλικη να παραμείνει μέσα στο λεωφορείο για περίπου δύο ώρες, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία της. Η μητέρα της 17χρονης ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του και άρχισε να την αναζητά. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στις Αρχές και κατέθεσε μήνυση σε βάρος εργαζομένων της δομής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η καταγγελία υποβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28/5 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκου. Παράλληλα εξετάζεται εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για τη μεταφορά της.

 

