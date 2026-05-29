Ελληνίδα ηθοποιός:«Γέννησα σπίτι, δεν είχα τον γιατρό μου δίπλα»

«Οι γιαγιάδες μας γεννούσαν μόνες και εμείς δε μπορούμε;»

Δείτε μία συνέντευξη που έδωσε η Θεοφανία Παπαθωμά στο Breakfast@Star

Πώς γέννησε το τρίτο της παιδί στο σπίτι της και πως αυτή ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής της παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Θεοφανία Παπαθωμά

Θεοφανία Παπαθωμά/ φωτογραφία από NDP/ Έλλη Πουπουλίδου

«Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι. Δυστυχώς μόνο το τρίτο και όχι τα άλλα δύο. Έπρεπε να με είχε φωτίσει ο Θεός να γεννήσω από την αρχή όλα τα παιδιά στο σπίτι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα. Γέννησα πάρα πολύ όμορφα, ήσυχα και απλά, όπως θα έπρεπε να γεννάνε όλες οι γυναίκες, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά, όπως μου είπε και η μαία, τα παιδιά που γεννιούνται στο σπίτι είναι άλλα παιδιά. Είναι όντως έτσι. Δεν τραυματίζονται, δεν αποχωρίζονται τη μαμά, είναι πιο ήσυχα. Το παιδί μου θήλασε αμέσως, ενώ στα άλλα δύο είχα προβλήματα διάφορα» δήλωσε η ηθοποιός η οποία έπαιξε τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά “Άγγιγμα Ψυχής” όπου υποδύθηκε την Δέσποινα η οποία ερωτεύτηκε τον παπά Σταύρο Ζαλμά και αντίστοιχα και εκείνος. 

 

Η ηθοποιός μάλιστα πριν από εννέα χρόνια που πήρε την απόφαση για κατ’ οίκον γέννα δεν είχε στο πλευρό της τον γιατρό της όμως καθόλου δεν πτοήθηκε.

«Δεν με τρόμαξε το ότι δεν είχα τον γιατρό μου δίπλα μου, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με το σώμα μου. Το ακούω, δηλαδή το αισθάνομαι το σώμα μου, και ξέρω τι δεν πάει καλά. Και αισθανόμουν ότι όλα πάνε καλά. Να φανταστείς ότι δύο ώρες πριν γεννήσω, ήμουν στο Μάτι και κολυμπούσα. Κολύμπησα μία ώρα και μετά γέννησα.Ήταν μοναδική εμπειρία και παραλίγο να γεννήσω και τελείως μόνη μου, γιατί η μαία μπήκε στο σπίτι επτά λεπτά πριν γεννήσω. Και μάλιστα ήταν έξω και φοβόταν τον σκύλο και δεν έμπαινε μέσα. Και δεν υπήρχε κανένας να ανοίξει, γιατί εγώ τους είχα διώξει όλους. Δεν ήθελα κανέναν. Ήταν η μητέρα μου στο σπίτι, μόνο, κι αυτή επειδή ήθελε να έρθει. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν, ήθελα να γεννήσω εντελώς μόνη μου. Έστειλα τους υπόλοιπους βόλτα. Και γέννησα έτσι, πολύ ωραία και ήσυχα. Ευτυχώς που ήρθε όμως, γιατί εντελώς μόνη δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. […] Οι γιαγιάδες μας πώς γεννούσαν μόνες τους κι εμείς δεν μπορούμε;» ανέφερε στη διαδικτυακή εκπομπή «Status» η ηθοποιός που μεταξύ άλλων έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρές όπως «Λευκός Οίκος»,  «Άγριες Μέλισσες», «Μαύρο Ρόδο».

Ο Πασχάλης Τσαρούχα με τη Θεοφανία Παπαθωμά/ φωτογραφία από NDP

Η Θεοφανία Παπαθωμά έχει αποκτήσει συνολικά τρία παιδιά. Το πρώτο της παιδί, τον Αχιλλέας τον απέκτησε από τον γάμο της με τον Πασχάλη Τσαρούχα το 2006.

Γρηγόρης Πετράκος και Θεοφανία Παπαθωμά 

Το δεύτερό της παιδί η Αγάπη Πετράκου ήρθε στον κόσμο το 2015 από τη μακροχρόνια σχέση της με τον τραγουδιστή Γρηγόρη Πετράκο, δύο χρόνια μετά η ευτυχία της ολοκληρώθηκε με την έλευση της τρίτης κόρης της της Αθηνάς. 

 

