Θεοφανία Παπαθωμά: «Θεωρώ τη δημοσιότητα... κατάρα, ένα αναγκαίο κακό!»

Με αφορμή την παράσταση Σοφία Βέμπο - Η Μεγάλη Ελληνίδα στην οποία πρωταγωνιστεί, η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε στο Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

«Κάνουμε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που είναι για τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και παρουσιάζουμε και τα ωραιότερα τραγούδια της επί σκηνής με ζωντανή ορχήστρα», είπε για το νέο της επαγγελματικό βήμα. «Εκείνα τα χρόνια για τις γυναίκες ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, όμως τότε τις γυναίκες τις σεβόντουσαν πιο πολύ από σήμερα» πρόσθεσε με αφορμή τον νέο της ρόλο, που δεν τον φοβάται καθόλου. «Δεν το φοβάμαι γιατί το αισθάνομαι πολύ καλά και ξέρεις τι, μου έχει φύγει ο φόβος από το πώς θα φανώ κι αν θα με αποδεχθούν και τα λοιπά. Τώρα εστιάζω περισσότερο στο να κάνω αυτό που πρέπει», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε ότι γράφει από μικρό παιδί, ενώ αγαπάει πολύ την κωμωδία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει γράψει κωμική σειρά. «Στη δημόσια τηλεόραση δεν έχω παίξει ακόμη... όχι... δεν ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ δηλαδή. Ή να κάνω την κωμωδία στην δημόσια τηλεόραση», σχολίασε γελώντας.

Το κεφάλαιο παρουσίαση στην τηλεόραση πώς της ακούγεται; «Μου αρέσουν οι εκπομπές. Θα ήθελα να έχω ένα ωραίο talk show και να έρχονται φίλοι και να μιλάμε και να λέμε ωραία πράγματα. Κι ίσως κάνω κι ένα podcast», είπε.

Στην ερώτηση του Πάνου Παπαδόπουλο αν είναι εύκολο ή δύσκολο για μια γυναίκα να δημοσιοποιεί μια καινούργια της σχέση, η ηθοποιός απάντησε: «Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ τη δημοσιότητα κατάρα. Δηλαδή όποιος μου λέει "θέλω να γίνω διάσημος", του λέω "Να μη γίνεις. Δεν είναι καλό πράγμα". Επηρεάζει πάντα στη ζωή σου, τις σχέσεις σου, τα παιδιά, όλα, όλα, όλα... δεν είναι καλό πράγμα η δημοσιότητα. Είναι ένα αναγκαίο κακό».

