Θεοφανία Παπαθωμά: «Θεωρώ τη δημοσιότητα... κατάρα, ένα αναγκαίο κακό!»

Όσα είπε η ηθοποιός για την κωμική σειρά που έχει γράψει και την ΕΡΤ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 14:42 Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
05.11.25 , 14:25 Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»
05.11.25 , 14:19 Μαραθώνιος 2025: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο
05.11.25 , 14:01 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 13:58 Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
05.11.25 , 13:53 Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Δε θυμάμαι γιατί είχαμε τσακωθεί, δεν υπήρχε λόγος»
05.11.25 , 13:26 Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
05.11.25 , 13:15 Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
05.11.25 , 13:07 Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά
05.11.25 , 13:01 Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People
05.11.25 , 12:56 Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
05.11.25 , 12:54 Τα Φαντάσματα: Η δημιουργία των περίτεχνων κοστουμιών
05.11.25 , 12:49 Νόστιμο ρολό κοτόπουλο γεμιστό με κίτρινο ελαφρύ τυρί και λαχανικά
05.11.25 , 12:30 Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»
Φρίκη στη Λιβαδειά: Βασάνισαν μέχρι θανάτου σκύλο -Tον έσερναν από αγροτικό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Θεοφανία Παπαθωμά στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την παράσταση Σοφία Βέμπο - Η Μεγάλη Ελληνίδα στην οποία πρωταγωνιστεί, η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε στο Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο.  

Θεοφανία Παπαθωμά: «Θεωρώ τη δημοσιότητα... κατάρα, ένα αναγκαίο κακό!»

«Κάνουμε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που είναι για τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και παρουσιάζουμε και τα ωραιότερα τραγούδια της επί σκηνής με ζωντανή ορχήστρα», είπε για το νέο της επαγγελματικό βήμα. «Εκείνα τα χρόνια για τις γυναίκες ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, όμως τότε τις γυναίκες τις σεβόντουσαν πιο πολύ από σήμερα» πρόσθεσε με αφορμή τον νέο της ρόλο, που δεν τον φοβάται καθόλου. «Δεν το φοβάμαι γιατί το αισθάνομαι πολύ καλά και ξέρεις τι, μου έχει φύγει ο φόβος από το πώς θα φανώ κι αν θα με αποδεχθούν και τα λοιπά. Τώρα εστιάζω περισσότερο στο να κάνω αυτό που πρέπει», πρόσθεσε η ηθοποιός. 

Παπαθωμά: Ένιωσα περισσότερο ανταγωνισμό από άντρες συμπρωταγωνιστές

Στη συνέχεια η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε ότι γράφει από μικρό παιδί, ενώ αγαπάει πολύ την κωμωδία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει γράψει κωμική σειρά. «Στη δημόσια τηλεόραση δεν έχω παίξει ακόμη... όχι...  δεν ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ δηλαδή. Ή να κάνω την κωμωδία στην δημόσια τηλεόραση», σχολίασε γελώντας.

Θεοφανία Παπαθωμά: «Θεωρώ τη δημοσιότητα... κατάρα, ένα αναγκαίο κακό!»

Το κεφάλαιο παρουσίαση στην τηλεόραση πώς της ακούγεται; «Μου αρέσουν οι εκπομπές. Θα ήθελα να έχω ένα ωραίο talk show και να έρχονται φίλοι και να μιλάμε και να λέμε ωραία πράγματα. Κι ίσως κάνω κι ένα podcast», είπε. 

Έξαλλη η Θεοφανία Παπαθωμά: «Το έκαναν για να με διασύρουν»

Στην ερώτηση του Πάνου Παπαδόπουλο αν είναι εύκολο ή δύσκολο για μια γυναίκα να δημοσιοποιεί μια καινούργια της σχέση, η ηθοποιός απάντησε: «Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ τη δημοσιότητα κατάρα. Δηλαδή όποιος μου λέει "θέλω να γίνω διάσημος", του λέω "Να μη γίνεις. Δεν είναι καλό πράγμα". Επηρεάζει πάντα στη ζωή σου, τις σχέσεις σου, τα παιδιά, όλα, όλα, όλα... δεν είναι καλό πράγμα η δημοσιότητα. Είναι ένα αναγκαίο κακό».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top