Πρεμιέρα σήμερα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, με τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Το φέτινο θέμα της Έκθεσης είχε να κάνει με το αίσθημα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και του χάσματος των γενεών και πώς μπορεί αυτό να καλυφθεί ώστε να μη νιώθουν μόνοι τόσο οι νέοι, όσο και οι ηλικιωμένοι.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισά» δημοσίευει τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα που έπεσαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χρυσουδάκη, ακαδημαϊκό του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισά» τα θέματα ήταν βατά κι ένας υποψήφιος που έχει εξασκηθεί επαρκώς όλη τη χρονιά θα μπορούσε να τα πάει καλά.