Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα σήμερα με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Εξετάζονται οι υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια

29.05.26 , 07:52 Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα σήμερα με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για υποψηφίους ΓΕΛ.
  • Δημοσίευση θεμάτων και απαντήσεων από το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς».
  • Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30, με προσέλευση μέχρι τις 08:00 και διάρκεια τριών ωρών.
  • Απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέχουν τη χρήση του τετραδίου, καθώς δεν θα δοθεί δεύτερο.

Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τους υποψηφίου των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» θα δημοσιεύσει τα θέματα και τις απαντήσεις τους. 

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτελεί την αφετηρία των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ανεξαρτήτως προσανατολισμού. 

Ζαχαράκη: Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας στους υποψηφίους των Πανελληνίων

Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ασκήσεις κατανόησης, γλωσσικής επεξεργασίας κειμένων και στην παραγωγή γραπτού λόγου, με την Έκθεση να παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Έναρξη σήμερα για τις πανελλήνιες με το μάθημε της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνείας - Eurokinissi

Στο Σάββατο θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων. 

Πανελλαδικές 2026:  Βασικές οδηγίες

Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. 

Πανελλαδικές και διατροφή: Πώς επηρεάζει την απόδοση των μαθητών

Μαζί τους θα πρέπει να έχουν:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Πανελλήνιες: Συμβουλές από ειδικούς υγείας για τη διαχείριση του άγχους

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Τι ισχύει για τα κινητά

Σε ό,τι αφορά στα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. 

Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. 

Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Πανελλαδικές 2026: Προσοχή στη χρήση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με προσοχή, καθώς δεύτερο τετράδιο δε θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

