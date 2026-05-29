Υπάρχει μια διάσημη εικόνα του από τις αρχές των 80s: ο Byrne στη σκηνή με ένα κοστούμι τριπλάσιο από το μέγεθός του. Οι ώμοι φτάνουν σχεδόν στα αυτιά του. Το παντελόνι μοιάζει να χωρά άλλους τρεις ανθρώπους. Αυτή η εικόνα, το περίφημο Big Suit από το Stop Making Sense, λέει σχεδόν όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον Byrne: εδώ είναι ένας άνθρωπος που αποφάσισε να παίξει με τους κανόνες της pop κουλτούρας, αλλά με τέτοιο τρόπο που δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να τον πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Γεννημένος στη Σκωτία το 1952 και μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Byrne κουβαλούσε πάντα την αίσθηση του «ξένου», ενός ανθρώπου που βλέπει τον κόσμο λίγο διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Ως ιδρυτικό μέλος των Talking Heads, βοήθησε να διαμορφωθεί ο ήχος του αμερικανικού new wave στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και του ’80, παραδίδοντας ένα ασύλληπτο υλικό που ισορροπούσε ανάμεσα στους αφρικάνικους ρυθμούς, το funk και την νεοϋορκέζικη avant-garde, μιλώντας για κτίρια και φαγητό με την ίδια σοβαρότητα που άλλοι μιλούν για τον θάνατο και τον έρωτα.

Η κληρονομιά της μπάντας διαπερνά τις δεκαετίες και διαφορετικά μουσικά είδη και συναντάται σε ονόματα όπως οι LCD Soundsystem, οι Arcade Fire, o Damon Albarn, οι Franz Ferdinand, και αμέτρητοι άλλοι.

Μετά τη διάλυση των Talking Heads, ο Byrne δεν ακολούθησε το προβλέψιμο σενάριο της σόλο καριέρας ενός rock star. Έγραψε βιβλία, έκανε εκθέσεις και installations, ίδρυσε την Luaka Bop φέρνοντας στη Δύση ήχους που ελάχιστοι γνώριζαν, ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, το θέατρο και διάφορα multimedia projects. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από το “American Utopia” και την πλατφόρμα Reasons to Be Cheerful, στράφηκε σε μια πιο αισιόδοξη και ανθρωποκεντρική πλευρά της τέχνης του.

Σήμερα, ο David Byrne εξακολουθεί να κινείται, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είτε πάνω σε μια σκηνή είτε πάνω σε ένα ποδήλατο στους δρόμους της Νέας Υόρκης (είναι φανατικός ποδηλάτης), συνεχίζει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Το Who Is the Sky?, το πιο πρόσφατο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025, συνοδεύτηκε από μια παγκόσμια περιοδεία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Το Variety την χαρακτήρισε «απαραίτητη», ο Guardian έγραψε πως η συναυλία του Byrne «θα αποκαταστήσει την πίστη σου στην ανθρωπότητα», ενώ αρκετοί κριτικοί τη θεωρούν μία από τις κορυφαίες συναυλιακές εμπειρίες της χρονιάς.

Στις 21 Ιουνίου φτάνει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos. Μαζί του, ίσως η κορυφαία νέα προσθήκη στη λίστα με τα ονόματα που πίνουν νερό στο όνομά του, οι υπέροχοι Nation of Language αλλά και οι Deadletter, μια από τις πιο συναρπαστικές ανερχόμενες μπάντες της Μ. Βρετανίας.

Μια σπάνια ευκαιρία να δει κανείς από κοντά έναν από τους πιο αλλόκοτους και επιδραστικούς ανθρώπους στην ιστορία της pop μουσικής.

