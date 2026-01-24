Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

Υποστηρικτές του Μπερίσα ζητούν την παραίτηση Ράμα

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες και βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ταραχές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Τίρανα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών της αντιπολίτευσης που κατηγορούν για διαφθορά τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Έντι Ράμα και ζητούν την παραίτησή του.

Σάλος για το παραλήρημα Ράμα με προσβολές κατά των Ελλήνων

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την έδρα της κυβέρνησης, στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, του επικεφαλής του δεξιού Δημοκρατικού Κόμματος.

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

Ο Μπερίσα κάλεσε τους Αλβανούς «να ενωθούν για να ανατρέψουν αυτήν την κυβέρνηση» και στη θέση της να αναλάβει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με την εντολή να προετοιμάσει «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές». 

Μετά τις ομιλίες, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος. 

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν όταν ομάδες διαδηλωτών έκαναν πορεία προς το κοινοβούλιο και επιχείρησαν να διασπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας, εκτοξεύοντας πέτρες και βόμβες μολότοφ, με τους αστυνομικούς να απαντούν και πάλι με δακρυγόνα.

Τουλάχιστον δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ανέφερε η αστυνομία. Σύμφωνα με τον Μπερίσα, συνελήφθησαν 25 διαδηλωτές. 

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

«Αυτό είναι το τελευταίο χιλιόμετρο πριν από το τέλος του καθεστώτος του Έντι Ράμα» είπε στους υποστηρικτές του ο Μπερίσα, έξω από την έδρα του κόμματός του, μετά τη διαδήλωση, υποσχόμενος «να συνεχίσει τον αγώνα». 

Αλληλοκατηγορίες για διαφθορά

Τα πολιτικά κόμματα στην Αλβανία, τόσο τα δεξιά όσο και τα αριστερά, αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Για τον ίδιο τον Μπερίσα διατυπώνονται υποψίες ότι παραχώρησε δημόσιες συμβάσεις σε στενούς συνεργάτες του, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Αλβανία πιο κοντά στην ένταξη στην Ε.Ε.

Τον Νοέμβριο, ένα δικαστήριο έθεσε σε διαθεσιμότητα την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στενή σύμμαχο του Ράμα, λόγω του φερόμενου ρόλου της σε μια υπόθεση διαφθοράς που αφορούσε δημόσιες συμβάσεις. Η Μπελίντα Μπαλούκου, που ήταν και υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση «βάναυση παρέμβαση στην ανεξαρτησία της εκτελεστικής εξουσίας». Το Συνταγματικό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε η κυβέρνηση, αποκατέστησε προσωρινά την Μπαλούκου τον Δεκέμβριο, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. 

Μια κοινοβουλευτική επιτροπή θα εξετάσει την Τετάρτη το αίτημα των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς για την άρση της ασυλίας της, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή της. 

Ο δήμαρχος των Τιράνων Εριον Βελιάι και ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα συνελήφθησαν πρόσφατα με την κατηγορία της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. 
 

