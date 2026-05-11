Πέτρος Ιακωβίδης: Το νέο του video στο ΟΑΚΑ έχει γίνει ήδη viral

Πάνω από 100 άτομα συμμετείχαν στο νέο του music video

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφόρησε το νέο single "Έτσι Έχει Μάθει", που ήδη ξεχωρίζει στα social media και στις live εμφανίσεις του.
  • Το τραγούδι συνδυάζει λαϊκό στοιχείο με balkan επιρροές και έχει υπογραφή του καλλιτέχνη στη μουσική και της Βίκυς Γεροθόδωρου στους στίχους.
  • Το music video γυρίστηκε στο ΟΑΚΑ με συμμετοχή πάνω από 100 ατόμων, προσφέροντας εντυπωσιακό σκηνικό και δυναμική αισθητική.
  • Η σκηνοθεσία του clip ανέλαβαν οι Bodega Visuals, ενώ το art direction επιμελήθηκε ο Tasos Xiarcho.
  • Ο Ιακωβίδης συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στο Fantasia, συνεργαζόμενος με τη Ρία Ελληνίδου.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει δυναμικά και βάζει τη δική του μουσική «σφραγίδα» στο φετινό καλοκαίρι με το ολοκαίνουργιο single «Έτσι Έχει Μάθει», που ήδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει τόσο στις live εμφανίσεις του όσο και στα social media.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της ελληνικής δισκογραφίας, παρουσιάζει ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και ανεβαστική διάθεση, συνδυάζοντας μοναδικά το λαϊκό στοιχείο με balkan επιρροές και το χαρακτηριστικό του ύφος που έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Το νέο τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Records, φέρει την υπογραφή του ίδιου στη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφει η Βίκυ Γεροθόδωρου.

Την παράσταση, ωστόσο, κλέβει και το εντυπωσιακό music video, το οποίο γυρίστηκε στον εμβληματικό χώρο του ΟΑΚΑ και θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.

Περισσότερα από 100 άτομα συμμετείχαν στα γυρίσματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο παλμό και ενέργεια. Χορευτές, φιλαρμονική ορχήστρα, οι μουσικοί του τραγουδιστή αλλά και θαυμαστές του που βρέθηκαν στο πλευρό του μέσα από open call, συνέθεσαν ένα ιδιαίτερο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα με δυναμικά formations και έντονη αισθητική.

Τη σκηνοθεσία του clip ανέλαβαν οι Bodega Visuals, ενώ το art direction επιμελήθηκε ο Tasos Xiarcho, δίνοντας στο project ακόμη πιο μοντέρνο και stylish χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει τις επιτυχημένες και διαδοχικά sold out εμφανίσεις του στη νυχτερινή Αθήνα, ανεβαίνοντας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στη σκηνή του Fantasia μαζί με τη Ρία Ελληνίδου, σε ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου και μονοπωλεί το ενδιαφέρον της νυχτερινής διασκέδασης.

