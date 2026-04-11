Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο

Μια απίστευτη υπόθεση παιδικής κακοποίηση έχει σοκάρει τη Γαλλία, καθώς όπως έγινε γνωστό εννιάχρονο αγόρι παρέμενε κλειδωμένο μέσα σε βαν για τουλάχιστον έναν χρόνο από τον ίδιο του τον πατέρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun το αγοράκι εντοπίστηκε τη Δευτέρα σε κακή κατάσταση. Φέρεται να παρέμενε κλειδωμένο στο όχημα από τα τέλη του 2024, όταν ήταν μόλις επτά ετών. Το αγοράκι δεν μπορούσε να περπατήσει, λόγω της παρατεταμένης παραμονής του σε περιορισμένο χώρο και παρουσίαζε σημάδια υποσιτισμού και εγκατάλειψης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 9χρονο μετά από αναφορές γειτόνων ότι άκουγαν ένα παιδάκι μέσα από ένα σταθμευμένο βαν. Το παιδί βρέθηκε γυμνό, κουλουριασμένο σε εμβρυακή στάση κάτω από μια κουβέρτα, ξαπλωμένο πάνω σε ένα σωρό σκουπιδιών και σε ανθρώπινα περιττώματα.

Όπως τους είπε, ο πατέρας του δεν τον άφηνε να βγαίνει από το βαν, ούτε για να πάει στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα να ουρεί μέσα σε μπουκάλια και να αφοδεύει μέσα σε σακούλες σκουπιδιών. Τελευταία φορά που είχε κάνει μπάνιο ήταν το 2024.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 43χρονο πατέρα του να το επισκέπτεται δυο φορές την ημέρα και να του ρίχνει στο εσωτερικό του βαν αντικείμενα, πιθανόν φαγητό και νερό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγοριού, το περασμένο καλοκαίρι για ένα μικρό διάστημα, ο πατέρας του το άφησε να επιστρέψει στο διαμέρισμα της οικογένειας ενώ απουσίαζαν τα υπόλοιπα μέλη σε διακοπές.

Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε στην πράξη αυτή γιατί η 37χρονη σύντροφός του δεν ήθελε ο γιος του να μένει στο σπίτι τους. Είπε μάλιστα ότι του είχε ζητήσει να τον στείλει σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Εκείνος υποστήριξε ότι επέλεξε να τον κρατήσει κλειδωμένο στο βαν για να το «προστατεύσει» και να αποφύγει τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο. Στους συγγενείς του είχε πει ότι το παιδί είχε πάει σε ίδρυμα.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο 9χρονο είχε πολύ καλές σχολικές επιδόσεις πριν από την εξαφάνισή του και δεν υπήρχαν ιατρικά αρχεία που να υποδεικνύουν ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο πατέρας συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη κράτηση, απαγωγή και αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας ανηλίκου, καθώς και για στέρηση τροφής και φροντίδας. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών, τέθηκαν υπό την προστασία των αρχών.

Η σύντροφός του κατηγορείται για παράλειψη καταγγελίας κακοποίησης και στέρησης φροντίδας ανηλίκου κάτω των 15 ετών, καθώς παραδέχτηκε ότι είχε ακούσει θορύβους από το βαν, πιστεύοντας ωστόσο ότι το παιδί είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ το παιδί λαμβάνει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

