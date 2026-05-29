Αττικόν: Σε ύφεση η γαστρεντερίτιδα - «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Τι λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου

29.05.26 , 13:50 Αττικόν: Σε ύφεση η γαστρεντερίτιδα - «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Σε ύφεση η έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικό / ERT

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο "Αττικόν" είναι σε ύφεση σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμώξεων, Σπύρο Πουρνάρα.
  • Καταγράφηκαν μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες, με συνολικά 50-55 κρούσματα από την αρχή της έξαρσης.
  • Η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι τα κρούσματα προέρχονται από τον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα.
  • Όλοι οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και έχουν τεθεί σε απομόνωση.
  • Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς και προσωπικό, η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά.

Σε ύφεση φαίνεται πως βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμώξεων του ιδρύματος, Σπύρος Πουρνάρας.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση παρουσιάζει πλέον βελτίωση, ενώ υπογράμμισε πως δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία ασθενών και προσωπικού, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των περιστατικών.

Αττικόν: «Καμία σοβαρή απειλή» - Τι απαντά για την έξαρση γαστρεντερίτιδας

«Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες», είπε. 

Συνολικά, υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. «Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Αττικόν

Σήμερα, 29/05/2026, η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια.

