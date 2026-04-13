Άννα Βίσση: Το νέο της τραγούδι έχει άρωμα... Αιγαίου - Δείτε το teaser!

Λίγο πριν έρθει το καλοκαίρι, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της single που είναι έτοιμο charts καθώς και τα νυχτερινά clubs.

Ο λόγος για το Αιγαίο, ένα κομμάτι που ξετρέλανε τους θαυμαστές της κι όχι μόνο, όπως αποτυπώνεται στα σχόλια που γίνονται εδώ και λίγες ώρες στα social media.

Ήδη το teaser του νέου της κομματιού, γίνεται trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει είναι στις 24 Απριλίου.

Δείτε το teaser του Aigaio

Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι στη νέα της δισκογραφική εταιρεία Vission Music.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, προχωρήσαν στην ίδρυση της δισκογραφικής. Ένα νέο creative label, στόχος του οποίου είναι να στεγάσει το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, λειτουργώντας ως ένα κεντρικό hub για όλες τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της. Η εταιρεία θα τα περιλαμβάνει όλα. Εμφανίσεις, δισκογραφική δουλειά, οτιδήποτε έχει να κάνει με την Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα /Φωτογραφία Instagram

Μετά από την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στο νυχτερινό κέντρο Hotel Ermou, ύστερα από δέκα χρόνια, αλλά και τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομά της, για τα σύννεφα στη φιλία της με την Χριστίνα Πολίτη και τη λήξη της συνεργασίας της με διάφορους συνεργάτες της, η Άννα Βίσση επέλεξε να πάρει αποστάσεις και να βρεθεί αυτές στη Νέα Υόρκη, για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της.