Τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα με νεκρούς - Οι φωτογραφίες των ενόπλων

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης / Βίντεο Σκάι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Άγκυρα, μετά από τρομοκρατική επίθεση, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες.

Μια τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στην Άγκυρα στις 4:00 μ.μ. μπροστά στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, αφήνοντας πίσω τέσσερις νεκρούς και 14 τραυματίες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

🇹🇷 | #Turkey : A terrorist attack occurred at the TUSAŞ/Turkish Aerospace Industries aerospace & defense plant in Ankara, Turkish MFA informed. Casualties reported. There was at least one explosion and audible gunfire in the area. pic.twitter.com/7abQlfaJqL

Το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk έκανε λόγο για «ομήρους», λέγοντας πως η επίθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε πυροβολισμούς μετά την έκρηξη.

‼️ BREAKING: A terrorist attack in #Turkey: three armed men tried to break into the building of the Turkish aerospace corporation Tusaş in Ankara, after which an armed clash occurred.



The head of the Turkish Interior Ministry Ali Yerlikaya confirmed the fact of the terrorist… pic.twitter.com/uWpoR0jDqJ