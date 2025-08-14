Ρεύμα: Γιατί αυξάνονται οι λογαριασμοί, παρά την υπερπαραγωγή ΑΠΕ

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Λογαριασμοί Ρεύματος: Γιατί Αυξάνονται Παρά Τις ΑΠΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα έντονες διακυμάνσεις τιμών μέσα στην ίδια μέρα. Η αιτία βρίσκεται στον συνδυασμό έντονης ηλιοφάνειας και ισχυρών μελτεμιών, που οδηγεί σε ταυτόχρονη μέγιστη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, την ώρα που η ζήτηση παραμένει χαμηλή.

Το βράδυ, όταν σβήνουν τα φωτοβολταϊκά και μπαίνουν σε λειτουργία μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές εκτοξεύονται. Το φαινόμενο εντείνεται από τον καύσωνα που πλήττει τη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας τη ζήτηση για κλιματισμό τις βραδινές ώρες. Αντίστοιχες, αλλά μικρότερες μεταβολές παρατηρούνται και σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία.

Στην Ελλάδα, η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης είναι πιο έντονη, με τις περικοπές πράσινης ενέργειας να φτάνουν σε επίπεδα που μέχρι πέρυσι συναντούσαμε μόνο την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Οι φορείς εκπροσώπησης ΑΠΕ έχουν αρχίσει να αποσύρουν οργανωμένα παραγωγή από το σύστημα, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες εικονικών σταθμών (VPP), ώστε να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες από τις αρνητικές τιμές και το υψηλό κόστος αποκλίσεων. Ωστόσο, η έλλειψη συστημάτων αποθήκευσης παραμένει σοβαρό πρόβλημα, καθώς η παραγωγή συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες απορρόφησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

