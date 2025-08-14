Γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται! - «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου»

Ο λόγος για την Evangelia η οποία πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Τζέι, σύντομα! Η 33χρονη Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της τον περασμένο Μάρτιο αλλά και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

Σε ερώτηση για τα σχέδιά τους, η ίδια περιέγραψε στο περιοδικό «ΟΚ!» πώς ακριβώς της έγινε η πρόταση, ενώ τόνισε πως είπε κατευθείαν το «ναι» στον αγαπημένο της.

«Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά "θα με παντρευτείς;". Και φυσικά του απάντησα "ναι". Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι, έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το μέρος που θα πραγματοποιηθεί ο γάμος, η Κρητικιά τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει στον τόπο της, την Κρήτη. «Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού», δήλωσε.

H Evangelia παντρεύεται με τον σύντροφό της Τζέι Στόλαρ

Όσα δήλωνε πριν λίγο καιρό στο star.gr για τον σύντροφό της

Evangelia και Τζέι, είναι και συνεργάτες εκτός από ζευγάρι. «Πιστεύω στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι αυτό που πάντα λέω ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά πρέπει και να το κυνηγήσεις! Και να βρεις το πεπρωμένο σου, ας το πούμε. Και πιστεύω ότι γνώρισα τον Τζέι τη στιγμή που έπρεπε να τον γνωρίσω. Έτυχε μία μέρα με κάλεσε ένας κοινός φίλος να πάω σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη και έτυχε να είμαι ελεύθερη εκείνη τη βραδιά, γιατί εγώ έτρεχα πάρα πολύ. Πήγα και γνωριστήκαμε μετά και στο backstage και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και ήταν μετά που είχα αφήσει τη δουλειά μου, που γίνανε οι περικοπές στο σχολικό σύστημα και πλέον δεν ήμουν δασκάλα ενώ θα μπορούσα να τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν ακόμα δασκάλα. Κάναμε ταξίδια, μετά σιγά σιγά βάλαμε μπροστά κι αυτό με την Ελλάδα και άλλαξε η ζωή μας» είχε αποκαλύψει τότε.