Γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται! - «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου»

Πού θα γίνει ο γάμος του ζευγαριού;

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
14.08.25 , 18:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή
14.08.25 , 17:46 Tips για να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό
14.08.25 , 17:45 Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής
14.08.25 , 17:23 Τι πρέπει να κάνεις μετά από μια πυρκαγιά - Τα 4 βασικά βήματα
14.08.25 , 17:21 Μαρία Κορινθίου: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της
14.08.25 , 16:53 Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»
14.08.25 , 16:20 Δώρα Παντέλη: «Λιώνει» στη γυμναστική 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της
14.08.25 , 15:46 Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων
14.08.25 , 15:41 Γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται! - «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου»
14.08.25 , 15:25 Απόστολος Ρουβάς: Απαθανατίζει τη σύζυγό του με τον 2 ετών γιο τους
14.08.25 , 15:21 Φωτιά Αχαΐα: Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπρησμό
14.08.25 , 15:10 Mente Fuerte: Συνάντησε τυχαία τη «σωσία» της Μαρίας Σολωμού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η συνέντευξη της Evanglelia στο star.gr λίγους μήνες πριν - Δείτε το βίντεο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο λόγος για την Evangelia η οποία πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Τζέι, σύντομα! Η 33χρονη Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της τον περασμένο Μάρτιο αλλά και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

Evangelia: «Έλεγα ότι θα γίνω τραγουδίστρια ή δασκάλα. Έγινα και τα δύο!»

Σε ερώτηση για τα σχέδιά τους, η ίδια περιέγραψε στο περιοδικό «ΟΚ!» πώς ακριβώς της έγινε η πρόταση, ενώ τόνισε πως είπε κατευθείαν το «ναι» στον αγαπημένο της.

«Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά "θα με παντρευτείς;". Και φυσικά του απάντησα "ναι". Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι, έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το μέρος που θα πραγματοποιηθεί ο γάμος, η Κρητικιά τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει στον τόπο της, την Κρήτη. «Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού», δήλωσε.

evangelia

H Evangelia παντρεύεται με τον σύντροφό της Τζέι Στόλαρ

Όσα δήλωνε πριν λίγο καιρό στο star.gr για τον σύντροφό της

Evangelia και Τζέι, είναι και συνεργάτες εκτός από ζευγάρι. «Πιστεύω στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι αυτό που πάντα λέω ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά πρέπει και να το κυνηγήσεις! Και να βρεις το πεπρωμένο σου, ας το πούμε. Και πιστεύω ότι γνώρισα τον Τζέι τη στιγμή που έπρεπε να τον γνωρίσω. Έτυχε μία μέρα με κάλεσε ένας κοινός φίλος να πάω σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη και έτυχε να είμαι ελεύθερη εκείνη τη βραδιά, γιατί εγώ έτρεχα πάρα πολύ. Πήγα και γνωριστήκαμε μετά και στο backstage και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και ήταν μετά που είχα αφήσει τη δουλειά μου, που γίνανε οι περικοπές στο σχολικό σύστημα και πλέον δεν ήμουν δασκάλα ενώ θα μπορούσα να τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν ακόμα δασκάλα. Κάναμε ταξίδια, μετά σιγά σιγά βάλαμε μπροστά κι αυτό με την Ελλάδα και άλλαξε η ζωή μας» είχε αποκαλύψει τότε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EVANGELIA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top