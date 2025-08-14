Τούνη: Ο λόγος που δε γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της, Πάρη

Η απάντηση της influencer σε κακεντρεχές σχόλιο

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 12:39 Νίκος Ψαρράς: Ταξίδι στο Νεπάλ με τη σύζυγό του
14.08.25 , 12:13 Τούνη: Ο λόγος που δε γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της, Πάρη
14.08.25 , 12:12 Μπορούν τα τρόφιμα να μας «προστατέψουν» από τον ήλιο;
14.08.25 , 11:57 Δεκαπενταύγουστος: Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά
14.08.25 , 11:38 H συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στη Σύρο
14.08.25 , 11:07 Σταύρος Σβήγκος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Γιoλάντα Καλογεροπούλου
14.08.25 , 10:58 Οι χαρακτήρες που δεν άξιζουν δεύτερη ευκαιρία
14.08.25 , 10:30 Ιστορικά αυτοκίνητα σε έναν δύσκολο αγώνα
14.08.25 , 10:17 Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα» - Ομολόγησε 19χρονος
14.08.25 , 10:11 «ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ»: Απόψε, σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο STAR
14.08.25 , 10:05 Φωτιές: Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη - Δείτε χάρτες
14.08.25 , 10:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τέλεια τούρτα
14.08.25 , 09:23 Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία συνέντευξη της ηθοποιού δυο χρόνια πριν
14.08.25 , 09:03 Ηλίας Βρεττός: Το σχόλιο που δέχτηκε για τις εικόνες που προσεύχεται
14.08.25 , 09:03 Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα - Νέα φωτιά στην Ηλεία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από το λαμπερό party γενεθλίων της Ιωάννας στην Ίμπιζα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη πριν λίγες ημέρες είχε γενέθλια και τα γιόρτασε, όπως μάθαμε μέσα από τα social media της ίδιας, στην Ίμπιζα μαζί με τους φίλους της.

Ιωάννα Τούνη: «Σας στέλνω την αγάπη μου x1000» – Η εξομολόγηση για τα 32

Η influencer και επιχειρηματίας θέλησε να περάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα στον διάσημο προορισμό για πάρτι και διασκέδαση. Από το ταξίδι αυτό η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram και στο TikTok, ενώ πολλές φορές τόνισε στις αναρτήσεις της πόσο σημαντικό είναι για εκείνη που πέρασε αυτή την ημέρα με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της, πλην όμως του γιου της, Πάρη.

Πάρτι γενεθλίων μέχρι πρωίας για την Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα!

Με αφορμή την απουσία του μικρού Πάρη από τα γενέθλιά της, ένας από τους ακόλουθούς της στο Instagram τη ρώτησε - με επιθετικό ύφος- γιατί επέλεξε να έχει μαζί της τους φίλους της και όχι τον γιο της.

«Μπράβο σου Ιωάννα που πήγες εκεί που πήγες να γιορτάσεις τα γενέθλια σου κ καλά κάνεις αλλά πάντα στα γενέθλια σου προτιμάς να πληρώνεις τους φίλους σου για να σε ακολουθούν παρά να γιορτάσεις με τον μόνο άνθρωπο που δεν θα σε προδώσει ποτέ!!! Τον γιο σου…happy birthday» ήταν το σχόλιο που έλαβε η Ιωάννα Τούνη.

τούνη

«Αυτές τις μέρες βάσει νόμου ο Πάρης πρέπει να είναι με τον μπαμπά του! Ελπίζω του χρόνου να τον έχω μαζί μου!» ήταν η απάντηση της influencer.

 

@j.touni Να μεγαλώνουμε όμορφα και με ωραίους ανθρώπους γύρω μας 🙏🏼❤️ #birthdaygirl #φοργιου #ibiza #μπεσφοργιουγαμώ ♬ Originalton - Lara Rúnarsson
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top