Τούνη: Ο λόγος που δε γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της, Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη πριν λίγες ημέρες είχε γενέθλια και τα γιόρτασε, όπως μάθαμε μέσα από τα social media της ίδιας, στην Ίμπιζα μαζί με τους φίλους της.

Η influencer και επιχειρηματίας θέλησε να περάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα στον διάσημο προορισμό για πάρτι και διασκέδαση. Από το ταξίδι αυτό η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram και στο TikTok, ενώ πολλές φορές τόνισε στις αναρτήσεις της πόσο σημαντικό είναι για εκείνη που πέρασε αυτή την ημέρα με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της, πλην όμως του γιου της, Πάρη.

Με αφορμή την απουσία του μικρού Πάρη από τα γενέθλιά της, ένας από τους ακόλουθούς της στο Instagram τη ρώτησε - με επιθετικό ύφος- γιατί επέλεξε να έχει μαζί της τους φίλους της και όχι τον γιο της.

«Μπράβο σου Ιωάννα που πήγες εκεί που πήγες να γιορτάσεις τα γενέθλια σου κ καλά κάνεις αλλά πάντα στα γενέθλια σου προτιμάς να πληρώνεις τους φίλους σου για να σε ακολουθούν παρά να γιορτάσεις με τον μόνο άνθρωπο που δεν θα σε προδώσει ποτέ!!! Τον γιο σου…happy birthday» ήταν το σχόλιο που έλαβε η Ιωάννα Τούνη.

«Αυτές τις μέρες βάσει νόμου ο Πάρης πρέπει να είναι με τον μπαμπά του! Ελπίζω του χρόνου να τον έχω μαζί μου!» ήταν η απάντηση της influencer.