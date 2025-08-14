Mente Fuerte: Συνάντησε τυχαία τη «σωσία» της Μαρίας Σολωμού

Τι κι αν δεν είναι πια μαζί η Μαρία Σολωμού φαίνεται πως «κυνηγάει» παντού τον Mente Fuerte.

Ο τράπερ συνάντησε σε βενζινάδικο τη... «σωσία» της Μαρίας Σολωμού, η οποία είχε το ίδιο μαύρο σγουρό μαλλί, καθώς και παρόμοιο στιλ και φωνή με την ηθοποιό.

Ο τραγουδιστής κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, τη συνάντηση με τη... «δίδυμη αδελφή» της πρών συντρόφου του.

Στο εν λόγω απόσπασμα ακούγεται να σχολιάζει την εκπληκτική τους ομοιότητα, με τη γυναίκα να αποδέχεται το κομπλιμέντο, προσθέτοντας ωστόσο, πως της «ρίχνει» κάποια χρόνια, αφού είναι 60.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Mente Fuerte υπήρξε για μια περίοδο ζευγάρι με τη Μαρία Σολωμού. Μάλιστα μία από τις τελευταίες του επιτυχίες με τίτλο «Αιώρα» έχε γραφτεί για εκείνη.

Οι δυο τους δεν είχαν παραδεχτεί ποτέ ανοιχτά τη σχέση τους, για τον λόγο ότι δεν ήθελαν να βάλουν ταμπέλα σε αυτό που είχαν μεταξύ τους. Το πρόσφατο περιστατικό με τον κλώνο της Μαρίας Σολωμού αποδεικνύει πως παρά τον χωρισμό τους παραμένουν ακόμα πολύ καλοί φίλοι.