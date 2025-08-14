Απόστολος Ρουβάς: Απαθανατίζει τη σύζυγό του με τον 2 ετών γιο τους

Μια εξόρμηση στην παραλία με την οικογένειά του πραγματοποίησε ο Απόστολος Ρουβάς.
Απόστολος Ρουβάς: Η απόδραση με τον γιο του, Αλκίνοο στη θάλασσα!
Ο γνωστός chef είναι ιδιαίτερα απασχολημένος αυτήν την περίοδο, καθώς άνοιξε δικό του εστιατόριο στην Αθήνα με ιταλική κουζίνα. Ωστόσο, όταν πρόκεται για τα αγαπημένα του πρόσωπα, φροντίζει πάντα να βρίσκει χρόνο.
Ο αδελφός του Σάκη Ρουβά απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία, η οποία δείχνει τη σύζυγό του, Φανή, καθισμένη στην αμμουδία να κρατάει στην αγκαλιά της τον δύο ετών γιο τους, Αλκίνοο.
Ο γοητευτικός μπαμπάς δε μοιράζεται πολλές προσωπικές του στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, όταν πρόκειται όμως για τέτοιες περιπτώσεις, δυσκολεύεται να αντισταθεί κι ενδίδει στον πειρασμό.
Ο Απόστολος Ρουβάς έγινε πατέρας τον Σεπτέμβριο του 2023 με τη Φανή Γιαβρίδου να φέρνει στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε στενό κύκλο και βάφτισε τον μονάκριβο γιο του τον περασμένο Οκτώβριο.