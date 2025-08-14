Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα

Ο νικητής του GNTM μίλησε στο star.gr για την πατρότητα και τη ζωή του τώρα

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 15:46 Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων
14.08.25 , 15:41 Γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται! - «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου»
14.08.25 , 15:25 Απόστολος Ρουβάς: Απαθανατίζει τη σύζυγό του με τον 2 ετών γιο τους
14.08.25 , 15:21 Φωτιά Αχαΐα: Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπρησμό
14.08.25 , 15:10 Mente Fuerte: Συνάντησε τυχαία τη «σωσία» της Μαρίας Σολωμού
14.08.25 , 14:50 Τραμπ -Πούτιν: Οι λεπτομέρειες της συνάντησή τους- Κεντρικό θέμα η Ουκρανία
14.08.25 , 14:37 Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα
14.08.25 , 14:20 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
14.08.25 , 13:52 Γάζα: Μαζική φυγή μετά την έγκριση κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ
14.08.25 , 13:25 Δροσάκη - Μπουρδούμης: Κοινές διακοπές για το πρώην ζευγάρι
14.08.25 , 13:24 Ρεύμα: Γιατί αυξάνονται οι λογαριασμοί, παρά την υπερπαραγωγή ΑΠΕ
14.08.25 , 12:53 Φωτιά Πάτρα: Αυτοί είναι οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν για εμπρησμό
14.08.25 , 12:39 Νίκος Ψαρράς: Ταξίδι στο Νεπάλ με τη σύζυγό του
14.08.25 , 12:13 Τούνη: Ο λόγος που δε γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της, Πάρη
14.08.25 , 12:12 Μπορούν τα τρόφιμα να μας «προστατέψουν» από τον ήλιο;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 14.08.25, 14:23
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέντε χρόνια μετά τη νίκη του στο GNTM, συναντήσαμε τον Ηρακλή Τσουζίνοφ σε μια ήσυχη καφετέρια, μακριά από τα φώτα της πασαρέλας. Με χαλαρή διάθεση και ένα ζεστό χαμόγελο, o Ηρακλής μάς μίλησε για τη νέα, πιο όμορφη ίσως, περίοδο της ζωής του: την πατρότητα.

ηρακλης gntm

Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Η σύντροφός του, Νάσια Παπαϊωάννου, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, και ο ίδιος δεν κρύβει τη συγκίνησή του. Ο Ηρακλής μας μίλησε για την καθημερινότητά τους, τις προκλήσεις αλλά και τις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή τους πιο πλούσια από ποτέ.

Ηρακλής Τσουζίνοφ: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

«Μεγαλώσαμε όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε ποσότητα»

«Μεγαλώσαμε όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε ποσότητα» ανέφερε ο Ηρακλής. «Την πρώτη στιγμή που τον έπιασα στην αγκαλιά μου, ένιωσα πολύ περίεργα. Ανάμεικτα συναισθήματα. Καταλαβαίνω ότι θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και σαν πατέρας. Ξεκινάω από το μηδέν γιατί εγώ δεν είχα πατέρα. Αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας αλλά από την άλλη είναι και καλό γιατί δεν θα περάσω κανένα τραύμα του δικού μου πατέρα στον γιο μου. Πέραν του ότι με παράτησε, αυτό το διαγράφουμε» πρόσθεσε.

«Ο μικρός είναι ένα θαύμα - Είμαστε πολύ τυχεροί με τη Νάσια»

«Δεν έχω δει πιο όμορφο μωρό από αυτό το μωρό! Είναι ένας κούκλος, είναι ένας άγγελος! Δεν μπορώ! Είμαστε πολύ τυχεροί με τη Νάσια!» τόνισε ο Ηρακλής για τον γιο του και εμείς του δώσαμε και επίσημα τον τίτλο του «χαζομπαμπά». Το μοντέλο λάμπει και μόνο στη σκέψη του παιδιού του.

«Θα ήθελα να πάρει από τη Νάσια τη δοτικότητα. Εγώ δεν είμαι τόσο δοτικός» πρόσθεσε.

 

«Θέλουμε να κάνουμε τυπική βάπτιση και μεγάλο γάμο!»

«Πριν πέντε χρόνια δεν περίμενα ότι σήμερα θα έχω κάνει οικογένεια. Ήλπιζα ότι θα έχω κάνει μεγάλα πράγματα και τώρα καταλαβαίνω ότι έχω κάνει ακόμα πιο μεγάλα. Υπάρχουν σχέδια για βάπτιση του μικρού. Τυπική θα είναι. Θέλω περισσότερο να κάνουμε έναν μεγάλο γάμο - τζέρτζελο. Θα κάνουμε τον γάμο στον τόπο της νύφης. Όπου θέλει η γυναίκα! Έχω λόγο εγώ; (γέλια)» εξήγησε ο Ηρακλής. Υπενθυμίζεται ότι η σύντροφος του Ηρακλή, Νάσια κατάγεται από την Κέρκυρα.

Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα

Σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτοαπαντήσεων, ο Ηρακλής εξομολογήθηκε ως την πιο άβολη και δυσάρεστη στιγμή της ζωής του εκείνη που στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα «έβρεξε» την καρέκλα του. Ήταν παιδάκι, δεν ήξερε ούτε μία λέξη στα ελληνικά και κατουριόταν. Ντρεπόταν και δεν ήξερε πώς να ζητήσει στη δασκάλα να πάει στην τουαλέτα και τότε συνέβη το κακό. 

Ηρακλής και Νάσια στο TikTok «παραδίδουν» μαθήματα στιλ:

 

@nasiapapaioannou Εγω θα πω “Αγαπη διχως ναζια δεν εχει νοστιμαδα” @Hercules 🫀 #getdressed #dance #loveyou #viraltok #summer #garden ♬ LA MuDANZA - Bad Bunny

 

@nasiapapaioannou #grwus #hello #guys #familyday @Hercules ♬ Essence (feat. Tems) - Wizkid

 

@nasiapapaioannou Ο κολλητός μου και ο άνθρωπος μου σε ένα άτομο ❤️‍🔥 @Hercules ♬ original sound - keki

 

Kάμερα-Μοντάζ: Amber Doku

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΥΖΙΝΟΦ
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top