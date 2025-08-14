Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα

Πέντε χρόνια μετά τη νίκη του στο GNTM, συναντήσαμε τον Ηρακλή Τσουζίνοφ σε μια ήσυχη καφετέρια, μακριά από τα φώτα της πασαρέλας. Με χαλαρή διάθεση και ένα ζεστό χαμόγελο, o Ηρακλής μάς μίλησε για τη νέα, πιο όμορφη ίσως, περίοδο της ζωής του: την πατρότητα.

Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Η σύντροφός του, Νάσια Παπαϊωάννου, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, και ο ίδιος δεν κρύβει τη συγκίνησή του. Ο Ηρακλής μας μίλησε για την καθημερινότητά τους, τις προκλήσεις αλλά και τις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή τους πιο πλούσια από ποτέ.

«Μεγαλώσαμε όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε ποσότητα»

«Μεγαλώσαμε όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε ποσότητα» ανέφερε ο Ηρακλής. «Την πρώτη στιγμή που τον έπιασα στην αγκαλιά μου, ένιωσα πολύ περίεργα. Ανάμεικτα συναισθήματα. Καταλαβαίνω ότι θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και σαν πατέρας. Ξεκινάω από το μηδέν γιατί εγώ δεν είχα πατέρα. Αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας αλλά από την άλλη είναι και καλό γιατί δεν θα περάσω κανένα τραύμα του δικού μου πατέρα στον γιο μου. Πέραν του ότι με παράτησε, αυτό το διαγράφουμε» πρόσθεσε.

«Ο μικρός είναι ένα θαύμα - Είμαστε πολύ τυχεροί με τη Νάσια»

«Δεν έχω δει πιο όμορφο μωρό από αυτό το μωρό! Είναι ένας κούκλος, είναι ένας άγγελος! Δεν μπορώ! Είμαστε πολύ τυχεροί με τη Νάσια!» τόνισε ο Ηρακλής για τον γιο του και εμείς του δώσαμε και επίσημα τον τίτλο του «χαζομπαμπά». Το μοντέλο λάμπει και μόνο στη σκέψη του παιδιού του.

«Θα ήθελα να πάρει από τη Νάσια τη δοτικότητα. Εγώ δεν είμαι τόσο δοτικός» πρόσθεσε.

«Θέλουμε να κάνουμε τυπική βάπτιση και μεγάλο γάμο!»

«Πριν πέντε χρόνια δεν περίμενα ότι σήμερα θα έχω κάνει οικογένεια. Ήλπιζα ότι θα έχω κάνει μεγάλα πράγματα και τώρα καταλαβαίνω ότι έχω κάνει ακόμα πιο μεγάλα. Υπάρχουν σχέδια για βάπτιση του μικρού. Τυπική θα είναι. Θέλω περισσότερο να κάνουμε έναν μεγάλο γάμο - τζέρτζελο. Θα κάνουμε τον γάμο στον τόπο της νύφης. Όπου θέλει η γυναίκα! Έχω λόγο εγώ; (γέλια)» εξήγησε ο Ηρακλής. Υπενθυμίζεται ότι η σύντροφος του Ηρακλή, Νάσια κατάγεται από την Κέρκυρα.

Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα

Σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτοαπαντήσεων, ο Ηρακλής εξομολογήθηκε ως την πιο άβολη και δυσάρεστη στιγμή της ζωής του εκείνη που στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα «έβρεξε» την καρέκλα του. Ήταν παιδάκι, δεν ήξερε ούτε μία λέξη στα ελληνικά και κατουριόταν. Ντρεπόταν και δεν ήξερε πώς να ζητήσει στη δασκάλα να πάει στην τουαλέτα και τότε συνέβη το κακό.

Kάμερα-Μοντάζ: Amber Doku