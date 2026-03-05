Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Ταξίδι στη Σρι Λάνκα έκανε η Σμαράγδα Καρύδη με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την παρέα τους μετά το τέλος του εθνικού τελικού της Eurovision Song Contest.

Οι δυο ηθοποιοί, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους είχαν δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες στα social media, θέλοντας να μοιραστούν στιγμές από το ταξίδι τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ωστόσο, η επιστροφή τους ήταν αρκετά περιπετειώδης εξαιτίας του πολέμου! Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα Καρύδη ήρθαν αντιμέτωποι με τον πανικό που έχει προκληθεί με τις πτήσεις εξαιτίας της έντασης και των συγκρούσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, αφού ακυρώθηκαν πολλές διεθνείς πτήσεις.

Οι αεροπορικές διαδρομές που περνούσαν από περιοχές κοντά στις εμπόλεμες ζώνες θεωρήθηκαν επικίνδυνες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν προσωρινά στη Σρι Λάνκα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όταν προβλήθηκαν πλάνα από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλάνα φαινόταν η Σμαράγδα Καρύδη, γεγονός που έκανε γνωστή την περιπέτειά τους.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή Happy Day, οι δύο τους κατάφεραν τελικά να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.