Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Η περιπέτειά τους με την πτήση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 11:43 Τανιμανίδης: Η ρήξη με τον ΑΝΤ1 για τους Dragons και η μεταγραφή στον ΣΚΑΪ
05.03.26 , 11:24 MasterChef: Στο «κόκκινο» η αγωνία: «Δε θέλω να το διαβάσω καθόλου»
05.03.26 , 11:16 Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν
05.03.26 , 11:12 Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας
05.03.26 , 11:06 Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
05.03.26 , 10:53 Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
05.03.26 , 10:40 Για αυξήσεις στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανησυχεί η Ε.Ε.
05.03.26 , 10:35 Η Λόρα αρνήθηκε να δει τον πατέρα της - Τι λένε οι γερμανικές αρχές
05.03.26 , 10:31 Λάγιος: Ο λόγος που δεν ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Μπακοδήμου
05.03.26 , 10:16 Δημοφιλής εκπομπή επιστρέφει μετά από 14 χρόνια! - Ξεκινούν τα γυρίσματα
05.03.26 , 10:10 Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»
05.03.26 , 10:00 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 09:57 Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα
05.03.26 , 09:17 Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
05.03.26 , 09:12 Χρήστος Σπανός: «Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης ταξίδεψαν στη Σρι Λάνκα μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision.
  • Εγκλωβίστηκαν λόγω ακυρώσεων πτήσεων εξαιτίας του πολέμου και των συγκρούσεων στην περιοχή.
  • Η επιστροφή τους έγινε μέσω μίας μόνο πτήσης από το Ομάν προς Ελλάδα.
  • Αρχικά είχαν προγραμματίσει να φύγουν νωρίτερα, αλλά η πτήση τους ακυρώθηκε.
  • Έφτασαν τελικά στην Αθήνα γύρω στις 9 το βράδυ, μετά από καθυστερήσεις.

Ταξίδι στη Σρι Λάνκα έκανε η Σμαράγδα Καρύδη με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την παρέα τους μετά το τέλος του εθνικού τελικού της Eurovision Song Contest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ykapoutzidis (@ykapoutzidis)

Οι δυο ηθοποιοί, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους είχαν δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες στα social media, θέλοντας να μοιραστούν στιγμές από το ταξίδι τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ωστόσο, η επιστροφή τους ήταν αρκετά περιπετειώδης εξαιτίας του πολέμου! Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα Καρύδη ήρθαν αντιμέτωποι με τον πανικό που έχει προκληθεί με τις πτήσεις εξαιτίας της έντασης και των συγκρούσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, αφού ακυρώθηκαν πολλές διεθνείς πτήσεις.

Οι αεροπορικές διαδρομές που περνούσαν από περιοχές κοντά στις εμπόλεμες ζώνες θεωρήθηκαν επικίνδυνες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν προσωρινά στη Σρι Λάνκα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όταν προβλήθηκαν πλάνα από τη μοναδική πτήση που πραγματοποιήθηκε από το Ομάν προς την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλάνα φαινόταν η Σμαράγδα Καρύδη, γεγονός που έκανε γνωστή την περιπέτειά τους.

Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή Happy Day, οι δύο τους κατάφεραν τελικά να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα.

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top