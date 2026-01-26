Σέρρες: «Δε θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί»

«Χρειάζεται βοήθεια», αυτή είναι η θέση των γονιών του 13χρονου μαθητή από τις Σέρρες, για τη διευθύντρια του γυμνασίου, η οποία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τον φίμωσε και τον έδεσε με χαρτοταινία. Η εκπαιδευτικός συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, εξαγοράσιμη, ενώ από σήμερα βρίσκεται σε αναστολή των καθηκόντων της.

«Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, είναι η θέση η δική μου και της συζύγου μου, αλλά και των υπολοίπων γονέων εδώ. Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, δε θέλουμε να δούμε αυτό το άτομο στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί κι επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα», δήλωσε ο πατέρας του μαθητή στην ΕΡΤ.

«Πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο. Υπήρχαν περιστατικά, εδώ και τρία χρόνια, τα οποία συμπίπτουν με τα λεγόμενα του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι έκοψε την αγωγή μόνη της, πριν από περίπου τρία χρόνια», συνέχισε.

Όπως είπε τα παιδιά τους, τούς είχαν αναφέρει αρκετά περιστατικά με τη διευθύντρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν κλειδώματα μαθητών, διαπληκτισμοί με πρώην καθηγητές και προσωπικό του σχολείου, ενώ έκανε παρατηρήσεις στους μαθητές χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα, ενώ υπάρχουν και έγγραφες καταγγελίες στη Δευτεροβάθμια.

H Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχει ζητήσει ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σέρρες: Η καταγγελία της μητέρας

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

Όταν εκείνη αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Ο 13χρονος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε μια άλλη καθηγήτρια και του έλυσε τα χέρια.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια». Το πρωί της επόμενης ημέρας, η εκπαιδευτικός προειδοποίησε το παιδί ότι έφερε μαζί της μεγαλύτερη ταινία.

Σέρρες: «Το έκανα για πλάκα, δε δυσανασχετούσε»

Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα.

«Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Της είπα "μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;" Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα», φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι βγήκε έξω να πάρει ένα μαρκαδόρο και επειδή άφησε εκεί την ταινία ένας μαθητής την πήρε και έδεσε τα χέρια του 13χρονου.

«Δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», φέρεται να υποστήριξε.

Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 13χρονος έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα.

«Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», φέρεται να είπε.