Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια του Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή

«Το έκανα για πλάκα», ισχυρίστηκε στις αρχές

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια του Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, που φίμωσε με μονωτική ταινία 13χρονο μαθητή. «Το έκανα για πλάκα», ισχυρίστηκε στις αρχές, ενώ όπως αποκαλύπτεται υπήρχαν αναφορές για τις μεθόδους και τη συμπεριφορά της. 

Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή της σε χρηματική- Καλείται να καταβάλλει 7.500 ευρώ

Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή της σε χρηματική- Καλείται να καταβάλλει 7.500 ευρώ

Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 2ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική. Η καθηγήτρια πρέπει να καταβάλλει 7.500 ευρώ. 

Σέρρες: Oι ισχυρισμοί της διευθύντριας γυμνασίου που φίμωσε τον μαθητή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η είδηση έφερε ανακούφιση σε πολλούς γονείς και στη μητέρα του 13χρονου μαθητή, καθώς όπως καταγγέλλουν τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο φοβισμένα.

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια του Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή

Παράπονα για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό γίνονταν τα τελευταία τρία χρόνια από γονείς και καθηγητές. Μάλιστα, είχαν απασχολήσει τόσο τον Δήμο όσο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Σέρρες.  

Σέρρες: Ποινή φυλάκισης στη διευθύντρια γυμνασίου που φίμωσε μαθητή

Για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό είναι σε εξελιξη ΕΔΕ, ενώ ερωτήματα προκαλούν και κάποιες αναρτήσεις και σχόλια της στο διαδίκτυο. Στην επίσημη σελίδα του σχολείου, που σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, διαχειριζόταν η 60χρονη, χαρακτήριζε οίκο ανοχής το σχολείο. Η ίδια η καθηγήτρια πάντως επιμένει ότι αγαπά πολύ το σχολείο, είναι η ζωή της και ότι όλα έγιναν στο πλαίσιο του «αστείου».
 

