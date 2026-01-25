Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια του Γυμνασίου που φίμωσε μαθητή/ ρεπορτάζ Άννας Σταματιάδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, που φίμωσε με μονωτική ταινία 13χρονο μαθητή. «Το έκανα για πλάκα», ισχυρίστηκε στις αρχές, ενώ όπως αποκαλύπτεται υπήρχαν αναφορές για τις μεθόδους και τη συμπεριφορά της.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή της σε χρηματική- Καλείται να καταβάλλει 7.500 ευρώ

Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 2ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική. Η καθηγήτρια πρέπει να καταβάλλει 7.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η είδηση έφερε ανακούφιση σε πολλούς γονείς και στη μητέρα του 13χρονου μαθητή, καθώς όπως καταγγέλλουν τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο φοβισμένα.

Παράπονα για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό γίνονταν τα τελευταία τρία χρόνια από γονείς και καθηγητές. Μάλιστα, είχαν απασχολήσει τόσο τον Δήμο όσο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Σέρρες.

Για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό είναι σε εξελιξη ΕΔΕ, ενώ ερωτήματα προκαλούν και κάποιες αναρτήσεις και σχόλια της στο διαδίκτυο. Στην επίσημη σελίδα του σχολείου, που σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, διαχειριζόταν η 60χρονη, χαρακτήριζε οίκο ανοχής το σχολείο. Η ίδια η καθηγήτρια πάντως επιμένει ότι αγαπά πολύ το σχολείο, είναι η ζωή της και ότι όλα έγιναν στο πλαίσιο του «αστείου».

