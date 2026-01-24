Σέρρες: Στον εισαγγελέα διευθύντρια γυμνασίου- Καταγγελία ότι φίμωσε μαθητή

Έδωσε εντολή σε συμμαθητή του 13χρονου να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ για τη σύλληψη καθηγήτριας που φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία επειδή έκανε φασαρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον Εισαγγελέα Σερρών οδηγήθηκε σήμερα 60χρονη διευθύντρια γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία κατηγορείται ότι φίμωσε με μονωτική ταινία το στόμα 13χρονη μαθητή, επειδή έκανε φασαρία, το πρωί της Πέμπτης 22/1.

Μάλιστα, στη συνέχεια έδωσε εντολή σε άλλο μαθητή να δέσει τα χέρια του 13χρονου με χαρτοταινία. Το παιδί ήταν φιμωμένο και δεμένο για μια διδακτική ώρα, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του. 

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σήμερα απολογείται στον Εισαγγελέα Σερρών. Σε βάρος της καθηγήτριας σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Μητέρα 13χρονου μαθητή: «Το παιδί έμεινε έτσι όλη τη διδακτική ώρα. Tον βρήκε η φιλόλογος του και τον έλυσε»

Η μητέρα του παιδιού έμαθε από τη δίδυμη αδελφή του, όσα είχαν γίνει την προηγούμενη μέρα στο σχολείο. 

«Μου είπαν "μαμά θέλουμε να σου πούμε κάτι και δε θέλουμε να ταραχτείς. "Η διευθύντρια του σχολείου έκλεισε με χαρτοταινία το στόμα του αδελφού μου κι έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια". Το παιδί έμεινε έτσι καθόλη τη διδακτική ώρα, αγχωμένος και τρομοκρατημένος. Τον βρήκε στη συνέχεια η φιλόλογος του, η οποία του έλυσε τα χέρια. Δε με ενημέρωσε κανείς από το σχολείο», ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας που μίλησε σε τηλεοπτικά συνεργεία.

Σέρρες: Στον εισαγγελέα διευθύντρια γυμνασίου- Καταγγελία ότι φίμωσε μαθητή

Όσα είπε η μητέρα του 13χρονου μαθητή, η οποία έκανε την καταγγελίας εις βάρος της διευθύντριας του γυμνασίου/ βίντεο Alpha

«Την επόμενη μέρα, αυτό που είπε στο παιδί είναι ότι "σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά". Τα περιστατικά είναι καθημερινά στο γυμνάσιο μας. Κρίμα γιατί έχουν να κάνουν με παιδιά. Παίζουν με τις ψυχές των παιδιών», κατέληξε στις δηλώσεις της η μητέρα του 13χρονου μαθητή, σε βίντεο που μετέδωσε ο Alpha. 

Πάντως, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε κάνει πολλές καταγγελίες για προβληματική συμπεριφορά της συγκεκριμένης διευθύντριας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Μάλιστα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, είχε ξεκινήσει η διαδικασία ΕΔΕ, που θα γινόταν μέσα στην εβδομάδα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
