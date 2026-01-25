Σέρρες: Νέες καταγγελίες για τη διευθύντρια - Ο γάτος και η... μετεμψύχωση

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η διευθύντρια γυμνασίου στην περιοχή των Σερρών που κατηγορείται ότι έδεσε και φίμωσε τον 13χρονο μαθητή της γιατί έκανε φασαρία μετά και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Αν και η ίδια ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν για πλάκα, μαρτυρίες γονέων και παιδιών λένε ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είχε δημιουργήσει πολλά θέματα τα τελευταία τρία χρόνια και τώρα απλώς ξεχείλισε το ποτήρι.

Στο φως άγνωστα περιστατικά με την κατηγορούμενη διευθύντρια

Τα τελευταία τρία χρόνια οι καυγάδες της διευθύντριας με τους καθηγητές που έφταναν στο σχολείο του χωριού των Σερρών για να διδάξουν, ήταν όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Στο χωριό ήταν κοινό μυστικό.

Το πρωί της Πέμπτης, το ποτήρι ξεχείλισε. Μαθητής που ήταν παρών στο απίστευτο περιστατικό, λέει:

«Μιλούσαμε για εργασίες και νομίζω αρχικά έφερε η κυρία την ταινία και του την έβαλε, αλλά την υπόλοιπη ταινία στα χέρια και στο στόμα την έβαλε ένα παιδί».

«Από τη Δευτέρα (26/1/26) η εκπαιδευτικός δε θα βρίσκεται στο σχολείο»: Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, μιλά στο Star για την υπόθεση της διευθύντριας γυμνασίου στις Σέρρες - Δείτε αναλυτικά στο βίντεο τις δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου

Μετά τη μήνυση της μητέρας του μαθητή και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, η 60χρονη διευθύντρια τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Η διευθύντρια πάντως μετά τις εξελίξεις, σύμφωνα με τον συνήγορό της, δηλώνει μετανιωμένη.

Ο σύζυγος της διευθύντριας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 60χρονη αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Η διευθύντρια έλεγε στα παιδιά να σέβονται τον γάτο γιατί είναι ο πατέρας της»

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία κατοίκου του χωριού, ότι η διευθύντρια έλεγε στα παιδιά να σέβονται έναν γάτο γιατί είναι ο πατέρας της.

«Έφερε έναν γάτο από το σπίτι της και τους είπε ότι θα τον σέβεστε και θα τον ακούτε γιατί είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της. Παράξενα πράγματα», λέει ο κάτοικος του χωριού.

Οι καταγγελίες για τη διευθύντρια και οι καυγάδες με καθηγητές

Σύμφωνα με πληροφορίες της δικαστικής συντάκτριας του Star Άννας Σταματιάδου, η κατηγορούμενη διευθύντρια ήταν σχεδόν 10 χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. Τα πρώτα χρόνια φέρεται να είχε κάνει σημαντικό έργο - ήταν δραστήρια και κοινωνική, έβγαινε για καφέ με συναδέλφους της. Την τελευταία τριετία, ωστόσο, άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα Την περασμένη Παρασκευή, λίγο πριν τη συλλάβουν, είπε σε γονείς ότι σχεδιάζει να αγοράσει μια «γουρούνα» για να κάνει βόλτες με τους μαθητές, ζητώντας μάλιστα απο τα παιδιά να την φωνάζουν με το μικρό της όνομα.

Εξάλλου, πριν από λίγους μήνες έγινε καυγάς όταν η διευθύντρια φέρεται να κλείδωσε την καθαρίστρια του σχολείου έξω από το κτίριο. Μαρτυρίες λένε ότι της έκανε σκληρό μπούλινγκ, γιατί όπως της έλεγε δεν έχει σπουδάσει. Η καθαρίστρια φέρεται να μην μπορούσε να συνέλθει από το σοκ και τα κλάματα.

Σχεδον καθημερινοί ήταν οι καυγάδες και με καθηγητές και μάλιστα μπροστά στα παιδιά, συχνά με απρεπείς εκφράσεις.

Μάλιστα μια καθηγήτρια, από την πίεση, ανέβασε σάκχαρο και κλήθηκε ασθενοφόρο Μια άλλη καθηγήτρια κλείστηκε στο αμάξι της και έκλαιγε μην μπορώντας να συνέλθει. Όλα αυτά ερευνώνται.