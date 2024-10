Ουκρανικό: Η Βόρεια Κορέα έστειλε 1.500 στρατιώτες στη Ρωσία!

Στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στο πλευρό της Ρωσίας; - Βίντεο αρχείου από OPEN

Η Βόρεια Κορέα απέστειλε 1.500 στρατιώτες των ειδικών της δυνάμεων στη ρωσική Άπω Ανατολή για να εκπαιδευθούν και να εγκλιματιστούν σε τοπικές στρατιωτικές βάσεις και πιθανόν θα σταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με την υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) δήλωσε επίσης ότι συνεργάζεται με την αντίστοιχη ουκρανική υπηρεσία και ότι έχει χρησιμοποιήσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να ταυτοποιήσει Βορειοκορεάτες αξιωματικούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας που συνεπικουρούν τις ρωσικές δυνάμεις που εκτοξεύουν βορειοκορεατικούς πυραύλους.

Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει πάνω από 13.000 κοντέινερ με βλήματα πυροβολικού, βαλλιστικούς πυραύλους και αντιαρματικούς πυραύλους στη Ρωσία από πέρυσι τον Αύγουστο, δήλωσε η υπηρεσία, σύμφωνα με θραύσματα όπλων που ανακτήθηκαν από το πεδίο της μάχης στην Ουκρανίας. Συνολικά, πάνω από οκτώ εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και πύραυλοι έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η άμεση στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας που είχε αναφερθεί από ξένα μέσα ενημέρωσης τώρα επιβεβαιώθηκε επισήμως», σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

From the official press release of the government of South Korea: Pictures show activities of Russian landing ships in the East Sea to transport North Korean troops and North Korean troops in Russian military facilities in Ussuriysk and Khabarovsk https://t.co/p25nZIZRCz pic.twitter.com/dPPWJW37g5

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γιολ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, του στρατού και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν την ανάμειξη των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

«Οι συμμετέχοντες…συμμερίστηκαν την άποψη ότι η σημερινή κατάσταση, στην οποία οι στενότερες σχέσεις Ρωσίας και Βόρειας Κορέας έχουν προχωρήσει πέραν της μετακίνησης στρατιωτικών προμηθειών στην πραγματική αποστολή στρατευμάτων, αποτελεί σοβαρή απειλή ασφαλείας όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τη διεθνή κοινότητα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το γραφείο του Γιουν δήλωσε ότι η Νότια Κορέα μαζί με τους συμμάχους της παρακολουθούν στενά την αποστολή στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία από τις αρχικές της φάσεις.

Η Νότια Κορέα θα απαντήσει στις δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας με όλα τα διαθέσιμα μέσα, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το ποιες ενέργειες μπορεί να είναι αυτές.

Σκάφη που ανήκουν στον ρωσικό Στόλο του Ειρηνικού εντοπίστηκαν να μεταφέρουν περίπου 1.500 στρατιώτες από τις ειδικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας στο Βλαδιβοστόκ από τις 8 έως τις 13 Οκτωβρίου και αναμένεται σύντομα να μεταφέρουν κι άλλα στρατεύματα, σύμφωνα με την NIS.

Στους στρατιώτες έχουν δοθεί ρωσικές στρατιωτικές στολές και όπλα καθώς και ψεύτικα έγγραφα ταυτοποίησης για να χρησιμοποιηθούν όταν θα σταλούν στη μάχη, πρόσθεσε η NIS.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να ταυτοποιήσει Βορειοκορεάτες αξιωματικούς στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιφέρειες της Ουκρανίας, όπου υποστηρίζουν τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και βοηθούν στις τεχνικές δυσκολίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες τη Βόρεια Κορέα ότι αποστέλλει αξιωματικούς μαζί με τη Ρωσία και ότι ετοιμάζεται να αποστείλει 10.000 στρατιώτες για να συνδράμει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, αν και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία για την παρουσία της Πιονγκγιάνγκ σε αυτή τη φάση.

Μετά τη σύνοδο των ηγετών τους στη ρωσική Άπω Ανατολή πέρυσι, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους σχέσεις και συναντήθηκαν ξανά τον Ιούλιο για να υπογράψουν σύμφωνο ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας που προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην άλλη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

According to the Yonhap News Agency; the National Intelligence Service of South Korea has found that over 12,000 North Korean Troops, including Special Forces, have left the Country forming into Four Combat Brigades, with them believed to be Training in Eastern Russia to soon… pic.twitter.com/DhiHq89dvu