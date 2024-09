Αιματοκύλισμα στην Ουκρανία: 41 νεκροί, 180 τραυματίες από ρωσική επίθεση

Ρεπορτάζ της Ερτ για τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με δεκάδες θύματα και τραυματίες

Επίθεση ενάντια στην Ουκρανία εξαπέλυσε η Ρωσία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν εκπαιδευτική εγκατάσταση και κοντινό νοσοκομείο στην Πολτάβα, κεντρική περιοχή της Ουκρανίας.

#NOW A Russian strike against a military educational facility in Poltava, central Ukraine, has killed 41 people and injured more than 180 others.#Poltava #Ukraine pic.twitter.com/21vOAJwrRA — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) September 3, 2024

Russia hit Poltava with two missiles. One of the buildings of the Institute of Communications was partially destroyed. More than 180 people were injured. As of this time, 41 dead are known, - Zelensky 😭😭😭#UkrainianRussianWar #RussianUkrainianWar #UkraineWar #Ukraine #War… pic.twitter.com/2AxwROCFga — Anastasia (@Nastushichek) September 3, 2024

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 180 τραυματίστηκαν.

#Ukraine 🇺🇦: two Russian missiles struck a military institute and a nearby hospital in the city of #Poltava. 41 people are reported to have been killed in the attack with many more injured. pic.twitter.com/tzUHj93Bub — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 3, 2024

🚨 Russian missile strike on the Ukrainian city of Poltava has killed at least 41 people and injured over 180, according to President Zelensky.



Attack hit the Ukrainian Army's 179th Training Center, with many people still trapped under the rubble. pic.twitter.com/MATYYuPp8i — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) September 3, 2024

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός ειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων. «Συνέβη την ώρα που οι άνθρωποι πήγαιναν προς το υπόγειο καταφύγιο», τόνισε.

«Χάρη στο συντονισμένο έργο των διασωστών και των γιατρών, διασώθηκαν 25 άτομα, 11 από τα οποία απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, οι διασώστες συνεχίζουν αυτή τη στιγμή το έργο τους», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ουκρανοί στρατιωτικοί μπλόγκερ, από την πλευρά τους, ισχυρίστηκαν ότι οι πύραυλοι είχαν στόχο μια επίσημη υπαίθρια στρατιωτική τελετή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι διέταξε «μια πλήρη και ταχεία έρευνα» για τις συνθήκες που επέτρεψαν αυτή τη ρωσική επίθεση.

Υποσχέθηκε επίσης η Ρωσία να λογοδοτήσει και κάλεσε για άλλη μια φορά τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παραδώσουν επειγόντως περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας και να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπάει βαθιά στο ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

