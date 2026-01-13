Μια συγκλονιστική ιστορία υιοθεσίας: Βρήκε στα 43 τη βιολογική της μητέρα

Η Τόμη είναι σήμερα 43 ετών και μητέρα. Για πολλά χρόνια, όμως, κουβαλούσε μέσα της ένα κενό, ένα αναπάντητο «γιατί» που αφορούσε την ίδια της την ύπαρξη. Στα 14 της χρόνια, έπειτα από έναν έντονο καυγά με τη μητέρα που τη μεγάλωσε, έμαθε τυχαία ότι είναι υιοθετημένη. Η αποκάλυψη αυτή δεν συνοδεύτηκε από εξηγήσεις ή στοιχεία. «Δεν ξέρω τίποτα», της έλεγε η θετή της μητέρα. «Πήγαμε σε έναν γυναικολόγο και σε πήραμε».

Για χρόνια, δεν τόλμησε να ψάξει περισσότερο. Όλα άλλαξαν όταν έγινε η ίδια μητέρα. Η εμπειρία της μητρότητας ξύπνησε μέσα της την ανάγκη να γνωρίσει την καταγωγή της, να καταλάβει ποια είναι και από πού προέρχεται. «Ένιωθα κάτι μαγικό. Πάντα πίστευα ότι είμαι Ρομά και ήθελα να το μάθω», λέει χαρακτηριστικά.

Από το «αδιέξοδο» στην εύρεση της αδερφής και της μητέρας της

Το πρώτο της βήμα ήταν να αναζητήσει τον γιατρό που είχε μεσολαβήσει στην υιοθεσία. Όμως είχε ήδη πεθάνει. Ο γιος του, επίσης γυναικολόγος, αρνήθηκε ουσιαστικά να βοηθήσει. Χωρίς έγγραφα και χωρίς καθοδήγηση, η 43χρονη βρέθηκε ξανά σε αδιέξοδο. Μέχρι που, το 2019, στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ομάδα στο Facebook για υιοθεσίες, εντόπισε τη Μαρίνα, μια γυναίκα που είχε βρει τη βιολογική της οικογένεια μέσω τεστ DNA. Στις φωτογραφίες της διέκρινε ομοιότητες. Η επικοινωνία τους στάθηκε καθοριστική. Με τη βοήθεια δύο ανθρώπων, γνώστες τέτοιων αναζητήσεων, αποφάσισε να κάνει τεστ DNA.

Τα αποτελέσματα ήρθαν τον Δεκέμβριο, ανήμερα σχεδόν των γενεθλίων της, και ήταν συγκλονιστικά. Βρέθηκε βιολογική της αδελφή στον Καναδά, γεννημένη το 1976. Και εκείνη αναζητούσε την οικογένειά της. Λίγο αργότερα, μέσω βιντεοκλήσης, γνώρισαν μια γυναίκα στην Αθήνα, που παραδέχτηκε ότι είχε δώσει για υιοθεσία δύο κορίτσια – και ένα αγόρι, που ακόμη αναζητείται.

Δεκαπέντε ημέρες μετά, το τεστ επιβεβαίωσε την αλήθεια: ήταν η βιολογική τους μητέρα. Η επανένωση ήταν φορτισμένη και συγκινητική. «Μας είπε ότι μας έδωσε για μια καλύτερη ζωή. Ήταν πολύ φτωχή, μόνη, στους δρόμους», αφηγείται η 43χρονη.

Σήμερα, η επικοινωνία τους είναι καθημερινή. Για εκείνη, το κενό έκλεισε. «Συμπληρώθηκε το κομμάτι της ψυχής μου που ήταν πληγωμένο και γεμάτο ερωτήματα», λέει, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα ελπίδας σε όλα τα υιοθετημένα παιδιά που αναζητούν τις ρίζες τους.

