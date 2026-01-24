Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Διαπληκτίστηκαν για ένα δέμα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η εργαζόμενη τρέχει πίσω από τον άνδρα κι εκείνος την παρασύρει με το αυτοκίνητό του/ ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο διαπληκτισμός για ένα δέμα στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα και τον τραυματισμό εργαζόμενης των ταχυδρομείων.

Όλα έγιναν περίπου στις 09:00 σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο άνδρας πήγε στα ΕΛΤΑ για να παραλάβει ένα πακέτο κι εκεί φέρεται να είχε μια διαφωνία με την υπάλληλο.

Η στιγμή που η εργαζόμενη των ΕΛΤΑ πλησιάζει το αυτοκίνητο του άνδρα- Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Στη συνέχεια, πήρε το δέμα, χωρίς μάλλον αν ειδοποιήσει τη γυναίκα, βγήκε έξω και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του. Εκείνη έτρεξε από πίσω του, πιθανόν για να του πει ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, κι εκείνος έχοντας μπει μέσα στο όχημά του, ξεκινάει, την παρασύρει και τη ρίχνει κάτω.

Η στιγμή που η εργαζόμενη των ΕΛΤΑ πέφτει κάτω- Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star, φαίνεται το περιστατικό. Ακόμη, φαίνεται ένας άλλος υπάλληλος που έτρεξε να βοηθήσει τη γυναίκα.

Ο άνδρας έφυγε και μετά από λίγα λεπτά, αφού είχε φτάσει η αστυνομία, επέστρεψε στο σημείο. Ο άνδρας κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και η η εργαζόμενη των ΕΛΤΑ έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.