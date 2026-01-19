Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι

Δείτε τα insta stories της Σμαράγδας Καρύδη από το Παρίσι

Μια νέα ανάρτηση από το Παρίσι έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της στην Πόλη του Φωτός.

Η ηθοποιός ανέβασε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τη λέξη «Bonjour» (καλημέρα) και φόντο το παριζιάνικο σκηνικό.

Στη selfie που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστή και ντυμένη για το κρύο, με μαύρο puffer μπουφάν, πράσινο πλεκτό μπερέ και γυαλιά ηλίου.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο χωρισμός τους έγινε σε ήρεμο κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ οι δυο τους φέρονται να διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις.