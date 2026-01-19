Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι

Τα insta stories της από την Πόλη του Φωτός

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα insta stories της Σμαράγδας Καρύδη από το Παρίσι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα ανάρτηση από το Παρίσι έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της στην Πόλη του Φωτός. 

Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»

Η ηθοποιός ανέβασε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τη λέξη «Bonjour» (καλημέρα) και φόντο το παριζιάνικο σκηνικό.

Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι

Στη selfie που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστή και ντυμένη για το κρύο, με μαύρο puffer μπουφάν, πράσινο πλεκτό μπερέ και γυαλιά ηλίου. 

Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ

Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι

Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι

Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους

Η ανάρτηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο χωρισμός τους έγινε σε ήρεμο κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ οι δυο τους φέρονται να διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις.

