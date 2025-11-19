Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία

«Φρένο» σε αλκοόλ και τσιγάρα για ανηλίκους σε club και πάρτι – Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία του gov.gr/ βίντεο ΕΡΤ

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία μπαίνουν στη «μάχη» για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στην απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.

Παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους/ EUROKINISSI

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο οι επιχειρήσεις θα αναγγέλλουν εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι, για ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα καταστήματα που πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ και για έναν ασφαλή τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών.

Τα εργαλεία αυτά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Δευτέρα 17/11.

Πρώτο εργαλείο: Ηλεκτρονικό μητρώο σε επιχειρήσεις για εκδηλώσεις με ανήλικους συμμετέχοντες

Η πρώτη εφαρμογή είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο όπου επιχειρήσεις που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι θα πρέπει να τις αναγγέλουν εκ των προτέρων. Η καταχώριση θα γίνεται στο gov.gr από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οικοδέσποινας επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τον τύπο της εκδήλωσης, για παράδειγμα αν πρόκειται για χορό ή γιορτή αποφοίτησης, όπως και την ημερομηνία διεξαγωγής.

Παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους/ EUROKINISSI

Η υποβολή της αναγγελίας, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη που διοργανώνει την εκδήλωση, θα δημιουργεί αυτόματα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο συμβαλλόμενους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι και θα αποτραπεί το φαινόμενο, όπου καταστήματα που πωλούν αλκοόλ επιτρέπουν εκτάκτως την είσοδο ανηλίκων, στο πλαίσιο αδήλωτων ιδιωτικών εκδηλώσεων, με συνέπεια σε ορισμένες περιπτώσεις να διαπιστώνεται παράκαμψη του νόμου.

Δεύτερο εργαλεία: Hλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε σημεία πώλησης

Το δεύτερο εργαλείο είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Κάθε κατάστημα που εμπορεύεται καπνικά ή αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να δηλώσει, με μία πολύ απλή και σύντομη διαδικασία στο gov.gr, τους τύπους των προϊόντων που πουλά, για παράδειγμα τσιγάρα και είδη θερμαινόμενου καπνού.

Αμέσως μετά θα λαμβάνει ένα έγγραφο με μοναδικό κωδικό QR, που θα πιστοποιεί την εγγραφή στο μητρώο και τα προϊόντα που δηλώθηκαν.

Παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους/ EUROKINISSI

Έτσι θα «χαρτογραφηθούν» πανελλαδικά όλα τα σημεία πώλησης καπνικών και ποτών με αλκοόλ, ενώ θα καταστούν δυνατοί οι εύκολοι έλεγχοι, καθώς οι ελεγκτές θα γνωρίζουν ποια αγαθά έχει δηλώσει ότι διαθέτει το κάθε κατάστημα.

Η πλήρης εφαρμογή του μητρώου για τα σημεία πώλησης θα αρχίσει μετά από μία περίοδο, κατά την οποία οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο να φροντίσουν για την εγγραφή των επιχειρήσεών τους.

Τρίτο εργαλείο: Επαλήθευση της ηλικίας των πελατών μέσω Gov.gr Wallet και KidsWallet

Η τρίτη εφαρμογή είναι ένας ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας πελάτη που θέλει να αγοράσει καπνικά προϊόντα ή αλκοολούχα ποτά από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα λιανικής. Βασίζεται στο σύστημα επαλήθευσης που έχει ήδη σχεδιαστεί για την εφαρμογή KidsWallet.

Παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους/ EUROKINISSI

Ο έλεγχος θα γίνεται εύκολα από τον πωλητή, ο οποίος απλώς θα σκανάρει έναν κωδικό QR μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και KidsWallet και θα λαμβάνει αμέσως ενημέρωση για το εάν ο επίδοξος αγοραστής είναι ανήλικος, με απόλυτη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα εφαρμόζεται αυτόματα ο ίδιος έλεγχος, στη σελίδα του πωλητή θα εμφανίζεται ο κωδικός QR και ο αγοραστής θα τον σκανάρει με το κινητό του, μέσω των Wallets Gov.gr και Kids.

«Τον Ιούλιο η κυβέρνησή μας ψήφισε έναν πολύ σημαντικό νόμο με τον οποίον απαγορεύεται πια η διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους. Έχει έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να δώσουμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην Ελληνική Αστυνομία τη δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος.

Να σταθώ ιδιαίτερα στο ψηφιακό εργαλείο επιβεβαίωσης της πραγματικής ηλικίας του υποψήφιου αγοραστή τέτοιων προϊόντων. Η τεχνολογία πια μας δίνει τη δυνατότητα να μπορεί αυτή η επαλήθευση να γίνει πολύ εύκολα.

Παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους/ EUROKINISSI

Να επισημάνω ότι στα ζητήματα της ψηφιακής επαλήθευσης της ηλικίας των Ελλήνων πολιτών, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Η τεχνολογία αυτή θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όποιες αποφάσεις πάρουμε σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπότε αναμένω και εγώ από τα συναρμόδια Υπουργεία, αφού τα ευχαριστήσω και πάλι για την εξαιρετική συνεργασία, την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που πήραμε σήμερα και βέβαια να σταθώ και στην ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας και των γονέων, οι οποίοι και αυτοί αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του εθισμού στο κάπνισμα και στην κατανάλωση αλκοόλ», είπε μετά το τέλος της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.